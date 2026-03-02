ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

કીર્તિ પટેલ અને ઈન્દ્રભારતી બાપુ વચ્ચે સમાધાન, આખરે વિવાદનો સુખદ અંત, જુઓ Video

Dilip Chaudhary| Mar 02, 2026, 11:15 PM IST

તાજેતરમાં જૂનાગઢમાં યોજાયેલા મેળા દરમિયાન પવિત્ર મૃગીકુંડમાં સ્નાન કરવા બાબતે સાધુ-સંતો અને સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લુએન્સર કીર્તિ પટેલ વચ્ચે ચાલી રહેલા વિવાદનો સુખદ અંત આવ્યો છે. કીર્તિ પટેલ અને ઈન્દ્રભારતી બાપુ વચ્ચે સમાધાન થઈ ગયું છે. આ પ્રસંગે કીર્તિ પટેલે ઈન્દ્રભારતી બાપુને સાલ ઓઢાડી તેમનું સન્માન કર્યું હતું. ઈન્દ્રભારતી બાપુએ પણ કીર્તિ પટેલને આશીર્વાદ આપ્યા હતા. કીર્તિ પટેલે કહ્યું કે ઘણા લોકો દ્વારા ભારતી પરિવારને તોડવાની કોશિશ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ ગિરનારી મહારાજે કોઈનો મેળ ન આવવા દીધો.

