કીર્તિ પટેલને લઈને પોલીસ જૂનાગઢ પહોંચી, 7 દિવસમાં 3 ગુના નોંધાયા બાદ રાજસ્થાનથી કરાઈ ધરપકડ
Kirti Patel: વિવાદિત સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લૂએન્સર કીર્તિ પટેલની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. જૂનાગઢ પોલીસે કીર્તિ પટેલની રાજસ્થાનથી ધરપકડ કરી છે. કીર્તિ પટેલને લઈને પોલીસ જૂનાગઢ પહોંચી છે. જૂનાગઢ પહોંચતા જ કીર્તિ પટેલને સિવિલ હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવી. સમગ્ર મામલે મીડિયાને દૂર રાખવામાં આવી છે. ત્યારે મીડિયાને જોઈને પોલીસે ગાડી સ્પિડમાં ભગાડી હતી. નોંધનીય છે કે, જૂનાગઢમાં સાત દિવસમાં તેની સામે ત્રણ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ છે. મહિલા પીઆઈએ કીર્તિ પટેલ સામે ફરજમાં રૂકાવટની ફરિયાદ દાખલ કરી છે. તો મૃગીકુંડમાં સ્નાન કરવા બદલ નિરાલી ખોડિયાર ઉદાસીન આશ્રમના મહામંડલેશ્વર સ્વામી બજરંગદાસ ઉદાસીન બાપુએ ફરિયાદ કરી છે. જ્યારે 21 ફેબ્રુઆરીના રોજ કીર્તિ પટેલ અને તેની ટોળકીના ત્રાસથી ફિનાઈલ પી લેતાં અબજલ સીડાએ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ત્યારથી પોલીસ કીર્તિ પટેલને શોધી રહી હતી.