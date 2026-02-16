ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

મૃગીકુંડમાં સ્નાન કરી વિવાદોમાં આવી કીર્તિ પટેલ, ધારાસભ્ય સંજય કોરડીયાએ કહ્યું- કાર્યવાહી થશે

Dhaval Gokani| Feb 16, 2026, 01:14 PM IST


જૂનાગઢમાં મહાશિવરાત્રિના મેળામાં સાધુઓ મૃગીકુંડમાં સ્નાન કરતા હોય છે. પરંતુ ગઈકાલે આ દરમિયાન મૃગીકુંડમાં કીર્તિ પટેલે ડૂબકી લગાવતા વિવાદ થઈ ગયો છે. આ વિશે વાત કરતા જૂનાગઢના ધારાસભ્ય સંજય કોરડીયાએ કહ્યું કે, મહાશિવરાત્રિના પર્વ પર રવેડી બાદ શાહી સ્નાન યોજાઈ છે. જેમાં મોટી સંખ્યામાં સાધુ-સંતો સામેલ થાય છે. સાધુના વેશમાં કોઈ ઘૂસી જાય તો તેને પકડવો મુશ્કેલ થઈ જાય છે. કીર્તિ પટેલે શાહી સ્નાન કરી પરંપરાનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે. તેની સામે યોગ્ય કાર્યવાહી થશે.

Trending news