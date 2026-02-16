મૃગીકુંડમાં સ્નાન કરી વિવાદોમાં આવી કીર્તિ પટેલ, ધારાસભ્ય સંજય કોરડીયાએ કહ્યું- કાર્યવાહી થશે
જૂનાગઢમાં મહાશિવરાત્રિના મેળામાં સાધુઓ મૃગીકુંડમાં સ્નાન કરતા હોય છે. પરંતુ ગઈકાલે આ દરમિયાન મૃગીકુંડમાં કીર્તિ પટેલે ડૂબકી લગાવતા વિવાદ થઈ ગયો છે. આ વિશે વાત કરતા જૂનાગઢના ધારાસભ્ય સંજય કોરડીયાએ કહ્યું કે, મહાશિવરાત્રિના પર્વ પર રવેડી બાદ શાહી સ્નાન યોજાઈ છે. જેમાં મોટી સંખ્યામાં સાધુ-સંતો સામેલ થાય છે. સાધુના વેશમાં કોઈ ઘૂસી જાય તો તેને પકડવો મુશ્કેલ થઈ જાય છે. કીર્તિ પટેલે શાહી સ્નાન કરી પરંપરાનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે. તેની સામે યોગ્ય કાર્યવાહી થશે.