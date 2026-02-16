કિર્તી પટેલ પર જ્યોતિર્નાથ મહારાજ બગડ્યા, કહ્યું- ભગવા કપડાં પહેરી લોકોને-પોલીસને મુરખ બનાવી સ્નાન કરે છે
જૂનાગઢ: મૃગીકુંડમાં કિર્તી પટેલે કરેલા શાહી સ્નાનનો વિવાદ ઘેરાતો જાય છે. જ્યોતિર્નાથ મહારાજે કડક શબ્દોમાં ઘટનાને વખોડી. કહ્યું કે કડક પગલાં લેવા જોઈએ. તેમણે કહ્યું કે બેફામ બોલનારા કિર્તી પટેલ, ભગવા કપડાં પહેરીને, લોકોને મુરખ બનાવે, પોલીસને મુરખ બનાવીને સ્નાન કરે છે. આ એકદમ નીંદનીય ઘટના છે. આ મામલે જૂનાગઢના સંતો બેસશે અને શું પગલાં લેવા તે નિર્ણય કરશે. પરંતુ કાયદાકીય પગલાં લેવા જ જોઈએ, આ ગુનો ક્ષમ્ય નથી.