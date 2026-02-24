ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

જુનાગઢની કોર્ટમાં રજૂ કરતા સમયે કીર્તિ પટેલ શું બોલી?

Dipti Savant| Feb 24, 2026, 10:13 AM IST

જૂનાગઢના યુવક પાસે 20 લાખની ખંડણી માગવાના કેસમાં કીર્તિ પટેલ જામીન મુક્ત કરાઈ છે. તો વધુ ગુનામાં ભવનાથ પોલીસ મથકમાં હાજર થવા ફરમાન કરાયું છે. 

જુનાગઢ મહાશિવરાત્રી મેળામાં મુર્ગી કુંડમાં સ્નાન કર્યા બાદ કીર્તિ પટેલનો વિવાદ ઉઠ્યો હતો. જુનાગઢ તાલુકા પોલીસ મથકમાં જૂનાગઢના એક યુવક પાસે રૂપિયા 20 લાખની ખંડણી માગવાની અને જાનથી મારી નાંખવાની તેમજ દુષ્કર્મના કેસમાં ફસાવી દેવાની ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. પોલીસે કીર્તિ પટેલને રાજસ્થાનના ઉદયપુરથી ઝડપી લીધી હતી. જેના બાદ જુનાગઢ કોર્ટમાં રિમાન્ડની માંગ સાથે હાજર કરી હતી. ત્યારબાદ રિમાન્ડ પૂર્ણ થતાં કીર્તિ પટેલે જામીન અરજી મુકતા કોર્ટે જામીન અરજી મંજુર કરી હતી. કીર્તિ પટેલને જામીન ઉપર મુક્ત કરી હતી. પરંતું અન્ય ગુનામાં ભવનાથ પોલીસ મથકમાં સવારે 11 વાગ્યે હાજર થવા ફરમાન કર્યું હતું. 

કીર્તિ પટેલને 20 લાખની ખંડણી માગવાના કેસમાં જામીન મળતા કીર્તિ પટેલે મીડિયા સામે કાંઈ પણ બોલવા તૈયાર નહોતી અને માત્ર હર હર મહાદેવ અને સનાતન ધર્મની જય આટલું બોલી ગાડીમાં રવાના થઈ ગઈ હતી. 

