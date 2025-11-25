કચ્છ: વધુ એક પાકિસ્તાની પ્રેમી પંખીડા ઝડપાયા, પીલર નં-1016 પાસેથી BSFએ પકડ્યા
ભારત પાકિસ્તાન ની આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ ધરાવતા ખડીર અને રાપર તાલુકામાં અવાર નવાર પાકિસ્તાની શખ્સો પકડાય છે બે મહિના પહેલાં રતનપર ખડીરમાંથી હિન્દુ પાકિસ્તાની પ્રેમી પંખીડા ઝડપાયા હતા .ત્યાં આજે વધુ એકવાર આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ પર પીલર નં.1016 પાસેથી પાકિસ્તાન ના વતની પોપટ કુમાર સન ઓફ નથુ ભાઈ ઉં 24 વર્ષ તથા ગૌરી ડોટર ઓફ ગુલાબ રહે .મીઠી પાકિસ્તાનને બીએસએફ દ્વારા પકડી પાડવામાં આવ્યા હતા. આ અંગે બીએસએફ દ્વારા સધન પુછપરછ કરવા મા આવી રહી છે અને વિધિવત બાલાસર પોલીસ સ્ટેશન માં ફરીયાદ નોંધાવાઇ છે.