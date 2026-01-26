કચ્છ : નાની અમથી વાત પર મહિલાઓએ પાડોશી વૃદ્ધને સળગાવીને જીવ લીધો
સામાન્ય તકરારમાં એક પાડોશીએ એક વ્યક્તિનો જીવ લઈ લીધો. કચ્છના ગાંધીધામથી ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. ઓટલા પર બેસવા જેવી સામાન્ય બાબતે થયેલા ઝગડા બાદ ત્રણ મહિલા અને એક પુરુષે મળીને એક વૃદ્ધને જીવતો સળગાવી દીધો. આ ઘટનામાં કરશન મહેશ્વરી નામના શખ્સનું મોત નિપજ્યું છે.
ગાંધીધામ પોલીસે કાર્યવાહી કરીને પ્રેમીલા માતંગ, અંજુ માતંગ અને ચીમનારામ મારવાડીની ધરપકડ કરી છે. તો મંજુ મહેશ્વરી નામની મહિલા ફરાર થઈ ગઈ છે. ગાંધીધામ પોલીસે તેની શોધખોળ શરૂ કરી છે.