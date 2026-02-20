કચ્છમાં શાળાની એક શિક્ષિકાએ વિદ્યાર્થિની પાસેથી હનુમાન ચાલીસાની પુસ્તિકા છીનવીને ફેંકી દીધી
કચ્છના નખત્રાણામાં આવેલી અર્ચના સેન્ટ ઝેવિયર્સ સ્કૂલ ફરી એકવાર વિવાદના કેન્દ્રમાં આવી છે. શાળાની એક શિક્ષિકાએ વિદ્યાર્થિની પાસેથી હનુમાન ચાલીસાની પુસ્તિકા છીનવીને ફેંકી દીધી હોવાનો આરોપ લાગ્યો છે. ઘટનાના CCTV ફુટેજ સામે આવતા હિન્દુ સંગઠનોમાં રોષ ભભૂક્યો છે...શું છે આખો મામલો?... જુઓ આ રિપોર્ટમાં.. વિવાદનું પર્યાય બની ગયેલી આ છે કચ્છના નખત્રાણાની અર્ચના સેન્ટ ઝેવિયર્સ સ્કૂલ....શિક્ષણના ધામમાં ધાર્મિક સંકુચિતતાનો ફરી નવો કિસ્સો સામે આવ્યો છે.
એક વિદ્યાર્થિની પાસે હનુમાન ચાલીસાની પુસ્તિકા જોઈને શિક્ષિકા લાલચોળ થઈ ગયા. તેણે વિદ્યાર્થિની સાથે ઉદ્ધત વર્તન કર્યું, પરાણે પુસ્તિકા ઝૂંટવી લીધી અને શાળાના ખુલ્લા પટમાં ફેંકી દીધી...એટલું જ નહીં, હિન્દુ ધર્મ વિશે ખરાબ શબ્દો પણ વાપર્યા. આ જઘન્ય કૃત્ય CCTVમાં કેદ થયું છે
વિદ્યાર્થિની પાસે હનુમાન ચાલીસા જોઈને શિક્ષિકા લાલચોળ થઈ ગયા
વિદ્યાર્થિની સાથે ઉદ્ધત વર્તન કર્યું
પુસ્તિકા ઝૂંટવી લીધી અને શાળાના ખુલ્લા પટમાં ફેંકી દીધી
હિન્દુ ધર્મ વિશે ખરાબ શબ્દો પણ વાપર્યા
ઘટનાની જાણ થતાં જ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ, હિન્દુ યુવા સંગઠન, ગૌરક્ષા દળ સહિતના સંગઠનોમાં આક્રોશ ફાટી નીકળ્યો. સેંકડો કાર્યકર્તાઓ સ્કૂલ પર ધસી આવ્યા. અને આ ક્રિશિયન મિશનરી સ્કૂલ વિરુદ્ધ ઉગ્ર સુત્રોચ્ચાર કર્યા...અને સ્પષ્ટ ચેતવણી આપી કે, શૈક્ષણિક સંસ્થા શિક્ષણનું ધામ છે, ધર્મ પરિવર્તનનો અડ્ડો નહીં...હિન્દુ ધર્મનું અપમાન ક્યારેય સહન નહીં થાય.. આક્રોશની આગ વધુ તીવ્ર બનતાં ક્રિશ્ચિયન મિશનરી સ્કૂલે તાત્કાલિક શિક્ષિકાને ફરજમાંથી મુક્ત કરી દીધી છે. સ્કૂલ પ્રશાસને સ્વીકાર્યું કે આ કૃત્ય અયોગ્ય હતું. પરંતુ આ પહેલાં પણ આ જ સ્કૂલ વાલીઓ પાસેથી અતિરિક્ત નાણાં ઉઘરાવવા અને છેતરપિંડીના વિવાદમાં સપડાઈ ચૂકી છે.
હિન્દુ સંગઠનોએ જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી અને શિક્ષણ મંત્રીને લેખિત રજૂઆત કરી છે. શિક્ષણ વિભાગે તાત્કાલિક તપાસના આદેશ આપ્યા છે. શિક્ષણના નામે હિન્દુ લાગણીઓ સાથે રમત રમનારાઓને હવે સમજી જવું જોઈએ કે, હિન્દુ સમાજ જાગી ગયો છે...આવા કિસ્સાઓ ન જ બનવા જોઈએ. જો બન્યા તો ઉચિત કાર્યવાહી થશે.