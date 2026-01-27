ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

કચ્છમાં દાદાનું બુલડોઝર ફરી વળ્યું, 1.86 કરોડની જમીન છૂટી કરાઈ

Dipti Savant| Jan 27, 2026, 02:35 PM IST

કચ્છના ગેરકાયદેસર જમીન પર દબાણ હટાવાયું છે. કિડાણાના હિસ્ટ્રીશિટરનું ગેરકાયદેસર બાંધકામ દૂર કરવામાં આવ્યું છે. મુસ્તાક કામસ નાગીયા (કકલ) કિડાણા સામે 3 ગુના અને રાયોટિંગના ભારે ગુનાઓ નોંધાયેલા છે. આરોપીએ પોતાના આર્થિક ફાયદા માટે સરકારી જમીન પર ઓરડીઓ બનાવી ગેરકાયદેસર રીતે દબાણ કર્યું હતું. ત્યારે સ્થાનિક તંત્રએ એક્શન લઈને 1860 વાર ચોરસ ફુટ જેટલું ગેરકાયદેસર દબાણ દૂર કરાયું છે. જેની માર્કેટ કિંમત 1 કરોડ 86 લાખ થાય છે. મહાનગરપાલિકાની ટીમે બી ડિવિઝન પોલીસને સાથે રાખીને દબાણ દૂર કરવાની કામગીરી કરી હતી. 

Trending news