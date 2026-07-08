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અંબાલાલની આગાહી: જાણો ક્યારે વરસાદનું જોર ઘટશે, પણ જો સફેદ સર્પાકાર વીજળી લબકઝબક થાય તો...

Written ByViral Raval
Published: Jul 08, 2026, 01:35 PM|Updated: Jul 08, 2026, 01:53 PM

હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી. આગામી 48 કલાકમાં દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં ભાવનગર અને અમરેલી વિસ્તારમાં હળવા ભારે વરસાદની શક્યતા રહેશે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં સુરત નવસારી ભાગોમાં 4-5 ઈંચ વરસાદ થશે. ધીમે ધીમે આગામી 48 કલાક બાદ વરસાદનું પ્રમાણ ઘટશે. પૂર્વીય ભાગોમાં પંચમહાલ દાહોદ છોટા ઉદેપુર, મહીસાગર નો ભાગ વડોદરાના ભાગોમાં વરસાદની શક્યતા રહેશે. કોઈ ભાગમાં હળવાથી ભારે વરસાદ ઝાપટા પડી શકે. ઉત્તર ગુજરાતના છુટા છવાયા ભાગોમાં સાબરકાંઠા અરવલ્લીના ભાગોમાં ભિન્ન ભિન્ન ભાગોમાં વરસાદની શક્યતા. રાજસ્થાનથી લઈને છેક બંગાળ સુધી સિઝનલ ટ્રપ

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