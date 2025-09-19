કિંજલ દવે નવરાત્રિમાં નહીં ગાઈ શકે ચાર-ચાર બંગડીવાળું ગીત, હાઈકોર્ટે ગીત મામલે 8 અઠવાડિયા સુધીનો સ્ટે આપ્યો
આ વિવાદની શરૂઆત ત્યારે થઈ જ્યારે કોપીરાઈટનો માલિકી હક ધરાવતી કંપની રેડ રિબને નીચલી કોર્ટના આદેશ સામે હાઈકોર્ટમાં અપીલ કરી. શરૂઆતમાં હાઈકોર્ટે કિંજલ દવેને જાહેર મંચ પર આ ગીત ગાવા પર સ્ટે યથાવત્ રાખ્યો હતો. જોકે, છેલ્લી સુનાવણીમાં આ સ્ટે હટાવી લેવામાં આવ્યો હતો, જેનાથી કિંજલ દવેને થોડી રાહત મળી હતી. પરંતુ, રેડ રિબને આ ચુકાદા સામે આગળ અપીલમાં જવાની તૈયારી દર્શાવતા તેમણે હાઈકોર્ટ સમક્ષ આ સ્ટેને 8 અઠવાડિયા સુધી લંબાવવાની માગ કરી. આ માગને માન્ય રાખીને હાઈકોર્ટે ગીત ગાવા પરનો સ્ટે લંબાવી દીધો છે. આ નિર્ણયને કારણે કિંજલ દવે જ્યાં સુધી કોર્ટમાંથી કાયમી રાહત ન મળે, ત્યાં સુધી આ ગીત જાહેર કાર્યક્રમોમાં કે સ્ટેજ પર ગાઈ શકશે નહીં.