ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયોશું ગુજરાતમાં કાયદો ખરેખર મજબૂર છે? લુખ્ખાઓને જોઈને પોલીસ જ ઉભી પૂંછડીયે ભાગી, જુઓ VIDEO

શું ગુજરાતમાં કાયદો ખરેખર મજબૂર છે? લુખ્ખાઓને જોઈને પોલીસ જ ઉભી પૂંછડીયે ભાગી, જુઓ VIDEO

DIPAK CHAVDA| Mar 17, 2026, 10:00 PM IST
Patan Police: ગુજરાતમાં કાયદો કોના હાથમાં છે, પોલીસના કે ગુંડાઓના? પોલીસ ઉભી પૂંછડીયે ભાગી છે, ચાણસ્માના ઝિલિયામાં બંદોબસ્તમાં રહેલી પોલીસ સામે એક સાથે હથિયારો લઈને 10થી 12 ગાડીઓ આવી તો પોલીસે જીવ બચાવવા ભાગવું પડ્યું પણ સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે ગુંડાઓમાં એવી હિમત કઈ રીતે થઈ કે 2 ગાડી પોલીસની હોવા છતાં લાકડીઓ અને ધોકાઓ લઈને મારવા માટે આવે અને પોલીસને ભગાડે... પોલીસ એ સામાન્ય માણસ છે એને પણ જીવ વ્હાલો હોય પણ કાયદો અને સુરક્ષા વ્યવસ્થાને આ સીધો પડકાર છે.

Trending news