हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
Business
Tech
World
Health
NEWS
VIDEOS
LIVE-TV
PHOTOS
Live
•
ENG
AUS
139/ 3
(35.2)
LOGIN
logout
હોમ
લાઇવ TV
વીડિયો
વેબ સ્ટોરી
ગુજરાત
ફોટો
ભારત
વિશ્વ
સ્પોર્ટ્સ
બોલીવુડ
વેપાર
ટેકનોલોજી
નોકરી
હેલ્થ
ધાર્મિક
લાઇફસ્ટાઇલ
राज्य चुनें
×
उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड
मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़
हरियाणा
दिल्ली
बिहार
झारखंड
राजस्थान
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
ગુજરાત રાજ્યના તમામ પોલીસકર્મીઓની રજા રદ, વધુ વિગતો માટે જુઓ Video
Viral Raval
|
Jan 07, 2026, 09:15 AM IST
Leaves of all policemen in Gujarat cancelled watch video for more details
More Videos
01:07
u
હવામાન વિભાગની લેટેસ્ટ આગાહી, પાંચ દિવસ કાતિલ ઠંડીનો થશે અનુભવ
01:17
u
સુરત: પાટીદાર સમાજની દીકરીના અપહરણનો મામલો, આરોપીને પોલીસે કરાવ્યું કાયદાનું ભાન
06:24
u
અમદાવાદીઓ... બહારની પાણીપુરીનો ચટાકો હોય તો આ Video જોઈ લો, ખાવાનું ભૂલી જશો
01:25
u
ગાંધીનગરની જનતા ટાઈફોઈડમાં ત્રસ્ત, અધિકારી- પદાધિકારીઓ ક્રિકેટની મોજમાં મસ્ત
00:52
u
રાજકોટ : વિરાણી હાઈસ્કૂલના વિવાદ વચ્ચે ટ્રસ્ટી દૂબઈ જવાની પોસ્ટથી હોબાળો થયો
03:23
u
અમદાવાદમાં આવી જગ્યાએ બને છે પાણીપુરી! જ્યાં પુરી તળાય છે ત્યાં ગંદકી જ ગંદકી, વીડિયો જોઈ અરેરાટી થશે
04:27
u
ગુજરાતમાં પાણી પીવું કે નહિ? ગાંધીનગર બાદ હવે સુરતનું પાણી ટેસ્ટીંગમાં ફેલ સાબિત થયું
04:31
u
કોર્ટમાં માનવ આત્મઘાતી વિસ્ફોટ મૂક્યો છે : ગુજરાત 6 કોર્ટને RDXથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી
00:45
u
મૂળ ગુજરાતી પુલકીત દેસાઈને અમેરિકામાં મોટી જીત, ન્યુજર્સીના પાર્સિપની શહેરના મેયર બન્યા
04:16
u
ખેડૂતો માટે પડકાર બન્યો આ કુદરતનો ટ્રિપલ એટેક, તૈયાર પાક બરબાદીના આરે
Trending news
gujarat
સાવધાન! તમારી ફેવરિટ પાણીપુરી બીમારીનું ઘર તો નથી ને? અમદાવાદમાં પાણીપુરીનો પર્દાફાશ
Tensions
Breaking News: વેનેઝુએલામાં તણાવ વધ્યો, રશિયાએ જહાજોને અમેરિકાથી બચાવવા મોકલી સબમરીન
NHAI telecom intervention
હવે હાઇવે પર કારથી વધારે સ્પીડે દોડશે ઇન્ટરનેટ! મોદી સરકારનો માસ્ટરપ્લાન તૈયાર, જાણો
supreme court
અનામત પર સુપ્રીમ કોર્ટનો મોટો નિર્ણય, જો એકવાર કોટાનો લાભ લીધો તો....
Relationship Tips
પતિ કે પત્ની ખોટું બોલે છે તે જાણવાની રીત, પાર્ટનરની આ 4 હરકતો પરથી થઈ જશે ક્લીયર
Share Market Updates
આજે શું કહી રહ્યા છે એશિયન અને વિશ્વના બજારો, સેન્સેક્સ-નિફ્ટી માટે શું છે સંકેતો ?
coconut
Coconut: આ રીતે રોજ નાળિયેર ખાવાનું શરુ કરો, શરીર ફેટમાંથી ફીટ ફટાફટ થવા લાગશે
donald trump
પીએમ મોદી મારાથી ખુશ નથી કારણ કે..., ભારત સાથેના સંબંધો પર ટ્રમ્પનું મોટું નિવેદન
urine leakage
ઉધરસ કે છીંક આવે ત્યારે યુરિન લીક થઈ જાય છે ? રોજ 10 મિનિટ કરી લો આ કામ
PM Modi Gujarat visit
12મી જાન્યુઆરી સુધી ગુજરાતના તમામ પોલીસકર્મીઓની રજા રદ, જાણો શું છે કારણ?