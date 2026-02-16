ગરમી વધતા લીંબુ થયા મોંઘા, જાણો શું છે ભાવ સીધા બમણા થવાનું કારણ
Lemon Price: ઠંડીની થતી વિદાય અને વધતા તાપ વચ્ચે લીંબુના ભાવમાં મોટો ઉછાળો આવ્યો છે. લીંબુના ભાવ સીધા બમણા થઈ ગયા છે. 20 જ દિવસમાં લીંબુના ભાવમાં મોટો વધારો થયો છે. આ ભાવવધારા પાછળ મુખ્ય કારણ આંધ્રપ્રદેશ અને કર્ણાટક જેવા દક્ષિણી રાજ્યોમાંથી લીંબુની આવકમાં થયેલો ઘટાડો છે. હાલમાં, અમદાવાદના બજારમાં ભાવનગર અને રાજકોટ જેવા ગુજરાતના વિસ્તારોમાંથી દરરોજ 25 થી 30 ટન જેટલો લીંબુનો જથ્થો આવી રહ્યો છે. જોકે, આ આવક આગામી એક અઠવાડિયામાં બંધ થવાની શક્યતા છે, જે ભાવોને વધુ ઊંચા લઈ જશે. જમાલપુર માર્કેટના લીંબુના વેપારીઓના જણાવ્યા મુજબ, 20 દિવસ પહેલા જથ્થાબંધ બજારમાં લીંબુનો ભાવ રૂ. 20 થી 25 પ્રતિ કિલો હતો, જે હવે વધીને રૂ. 35થી 45 પ્રતિ કિલો થયો છે. દિવસે ગરમીમાં વધારો થઈ રહ્યો છે, જેના કારણે લીંબુની માંગમાં વધારો થયો છે. જેના કારણે ભાવમાં વધારો જોવા મળ્યો છે.