નવા મંત્રીમંડળની યાદી રાજ્યપાલને સોંપાશે, થોડી જ કલાકોમાં ચિત્ર સ્પષ્ટ, વધુ માહિતી માટે જુઓ VIDEO
આજરોજ વર્તમાન મંત્રીઓની ફેરવેલ બેઠકનું આયોજન સીએમ હાઉસ ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ મંત્રીઓને ફેરવેલ સ્પીચ આપશે. ઉલ્લેખનીય છે કે આજે રાત સુધમાં મંત્રીમંડળ વિસ્તરણ મુદ્દે પિક્ચર એકદમ ક્લીયર થઈ જશે. આવતીકાલે મહાત્મા મંદિર ખાતે નવા મંત્રીઓની શપથવિધિની તૈયારીઓ શરુ થઈ ચૂકી છે. નવા મંત્રીઓનું લિસ્ટ રાજ્યપાલને આપવામાં આવશે. જ્યારે સીએમ પણ રાજ્યપલને મળશે તેવું જણાય રહ્યું છે. આવતીકાલે આચાર્ય દેવવ્રત નવા મંત્રીઓને શપથ ગ્રહણ કરાવશે.