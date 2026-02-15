મહાશિવરાત્રિએ સોમનાથ મંદિરથી જુઓ Live દ્રશ્યો : લાખોની સંખ્યામાં ભક્તો ઉમટ્યા
આજે મહાશિવરાત્રિનો મહાપર્વ છે. ત્યારે પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથમાં મહાશિવરાત્રિના પર્વની ઉજવણી ખાસ બની છે. સોમનાથ મહાદેવના મંદિરે લાખોની સંખ્યામાં ભક્તો ઉમટ્યા છે. સોમનાથ મંદિરને લાઈટોથી શણગારવામાં આવ્યું છે. મંદિરના અદ્ભૂત આકાશી દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. આજે મહાદેવની ભક્તિ કરીને શ્રદ્ધાળુઓ આશીર્વાદ મેળવશે. સોમનાથ મંદિરમાં મહાદેવના દર્શન કરીને ભક્તો ધન્યતા અનુભવશે.
મહત્વનું છે કે, સોમનાથ મહાદેવના પવિત્ર ધામે મહાશિવરાત્રીના પર્વે લાખો ભક્તોની ભીડ ઉમટવાની સંભાવના વચ્ચે ગીર સોમનાથ પોલીસ તંત્ર દ્વારા જડબેસલાક અને સુવ્યવસ્થિત સુરક્ષા આયોજન ગોઠવાયું છે. ભક્તિ અને ભાવના વચ્ચે ભક્તોને નિરાંતે દર્શન મળે અને દરેક યાત્રી પોતાને સુરક્ષિત અનુભવે તે માટે પોલીસ તંત્રે બંદોબસ્ત ઉભો કર્યો છે.રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી પણ સોમનાથની મુલાકાતે આવવાના હોવાથી લોખંડી બંદોબસ્ત ગોઠવાયો છે.11 DYSP, 50થી વધુ PI અને PSI, જીઆરડી અને એસઆરપી સહિત 500થી વધુ પોલીસ જવાનો તહેનાત રહેશે.ઉપરાંત ડોગ સ્કવોડ, બોમ્બ ડિસ્પોઝલ સ્કવોડ, ક્વિક રિસ્પોન્સ ટીમ, ઘોડેસ્વાર પોલીસ, મેટલ ડિટેક્ટર તથા બોડીવોર્ન કેમેરાથી સજ્જ દળો સતત પેટ્રોલિંગ કરશે.70થી વધુ CCTV કેમેરા દ્વારા સતત મોનીટરીંગ થશે.