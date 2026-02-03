ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

ઓપરેશનનો LIVE વીડિયોઃ અમદાવાદની સિવિલમાં દોઢ વર્ષના વંશની હોજરીમાંથી કઢાયું 'હલ્ક'નું રમકડું

DIPAK CHAVDA| Feb 03, 2026, 10:04 PM IST

Ahmedabad: અમદાવાદમાં એક એવો કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જે સાંભળીને કોઈનું પણ કાળજું કંપી જાય. વાત એમ છે કે, અમદાવાદમાં દોઢ વર્ષનું બાળક રમતા-રમતા હલ્કનું રમકડું ગળી ગયો હતો. જેના કારણે બાળકની હાલત બગડતા માતા-પિતા તાત્કાલિક તેને લઈને સિવિલ હોસ્પિટલ પહોંચ્યા હતા. ત્યારે હોસ્પિટલમાં એક્સ-રે રિપોર્ટમાં જોયું તો બાળકની હોજરીમાં આખેઆખું રમકડું દેખાતા તબીબો પણ સ્તબ્ધ થઈ ગયા. આખરે તબીબોએ બાળકની હોજરીમાંથી રમકડું બહાર કાઢવા માટે ખૂબ જ જટિલ સર્જરી કરી હતી. જો રમકડું આંતરડામાં ઉતરી જાય તો બાળકના જીવનું જોખમ વધી જાય તેમ હતું. ડો. રાકેશ જોષી અને તેમની ટીમે અત્યંત ધીરજ દાખવીને એન્ડોસ્કોપી કરીને 'હલ્ક'ને પકડીને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢી લીધો અને બાળકને બચાવી લેવામાં આવ્યું છે. ત્યારે આ ખૂબ જ જટિલ સર્જરીનો લાઈવ વીડિયો સામે આવ્યો છે.

