"રાજકારણનો 'ર' અને ભાજપનો 'ભ' ખબર નથી એને ફોર્મ ભરાવ્યું...", અમરેલીમાં હિના રાવલનો બળાપો
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ ઢૂંકડી છે ત્યાં પક્ષોમાં ટિકિટને લઈને લોહીઉકાળા પણ જોવા મળી રહ્યા છે. અમરેલી જિલ્લાના મહિલા મોરચાના પ્રમુખ હિના રાવલે વ્યથા થાલવતા કહ્યું કે મે મારા વોર્ડ નંબર 3માં દાવેદારી કરી છે. વર્ષોથી ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે જોડાયેલી છું. સંગઠનમાં રહીને તનમનથી સેવા કરી છે. કામ કર્યું છે. છતાં પણ કાલે 10 તારીખે એવા વ્યક્તિને ફોર્મ ભરવા માટે બોલાવ્યા કે જે પાર્ટીમાં સક્રિય નથી, રાજકારણનો ર કે ભાજપના ભની પણ એ વ્યક્તિને સમજ નથી એવા વ્યક્તિને ફોર્મ ભરાવ્યું. તેમણે એવી પણ ચીમકી આપી કે જો તેમની સાથે ન્યાય નહીં થાય તો તમામ હોદ્દાઓ પરથી રાજીનામું આપીશ અને મારા ટેકેદારો સાથે પ્રેસ કોન્ફરન્સ બોલાવીને અન્ય પાર્ટીમાં જોડાઈ જઈશ. વધુ વિગતો માટે જુઓ વીડિયો.