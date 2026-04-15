વડોદરા: કોંગી ઉમેદવાર ફોર્મ પાછું ખેંચવા ગયા ત્યાં વીજળી ગુલ થતા લિફ્ટમાં ફસાઈ ગયા
ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ માટે ફોર્મ પરત ખેંચવાનો આજે છેલ્લો દિવસ છે. ત્યારે વડોદરામાં કોંગ્રેસને વધુ એક મોટો ઝટકો મળી રહ્યો છે. કલેક્ટર કચેરીમાં રાજકીય હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામા પણ જોવા મળ્યો. વોર્ડ-2ના ઉમેદવાર ભૂમિ પ્રજાપતિએ ફોર્મ પરત ખેંચ્યુ છે. કનુ પ્રજાપતિ બાદ હવે ભૂમિ પ્રજાપતિએ પણ ખેલ કર્યો. કોંગ્રેસે આ મામલે ભાજપે રાજકીય કાવાદાવા કર્યા હોવાનો આક્ષેપ કર્યો છે. આ દરમિયાન કલેક્ટર કચેરીમાં વીજળી ગૂલ થતા મહિલા ઉમેદવાર લિફ્ટમાં પણ ફસાઈ ગયા. જુઓ વિગતો માટે વીડિયો.