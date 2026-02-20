ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

ચૂંટણીનું કાઉન્ટડાઉન: પાયલટના હાથમાં કોંગ્રેસની કમાન? ભાજપ અને 'આપ'ની પણ આક્રમક તૈયારી

Feb 20, 2026, 07:20 PM IST
ગુજરાતમાં મતદાર યાદી ફાયનલ થઈ ગયા બાદ હવે ભાજપે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીની તૈયારીઓ આંરભી દીધી છે. કોંગ્રેસે પણ ગઈકાલે નેતાઓને દિલ્હી બોલાવી આ મામલે લેશન આપ્યું છે. ગુજરાતની કમાન પાયલટના હાથમાં સોંપાઈ શકે છે. ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ પણ પહેલીવાર ગુજરાતમાં છે. નીતિન નબિન સાંસદો અને ધારાસભ્યો સાથે બેઠક કરવાના છે. રાજયમાં ચૂંટણીનો માહોલ ગરમ થાય એ પહેલાં આપના કેજરીવાલ પણ ગુજરાતમાં આવી રહ્યાં છે. આમ મામલો ગરમ થઈ રહ્યો છે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનું કાઇન્ટડાઉન શરૂ થઈ ગયું છે ત્યારે ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માએ આગાહી કરી છે કે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં વિપક્ષનાં સૂપડાં સાફ થઈ જશે.

