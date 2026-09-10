'જંગલ કોઈ પણ હોય, સિંહ તો એક જ રહેશે'...પરિણામો બાદ શરૂ થયું પોસ્ટર વોર

Rajkot News: રાજકોટ-લોધિકા સંઘની ચૂંટણીના મામલે સૌરાષ્ટ્રના રાજકારણમાં ભારે ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે, જેમાં સહકારી આગેવાન અને જિલ્લા બેંકના ચેરમેન જયેશ રાદડિયા ફરી એકવાર ભારે ચર્ચામાં આવ્યા છે. રાજકોટ જિલ્લાના સહકારી ક્ષેત્રમાં તેમનો દબદબો યથાવત રહેતાં ઉત્સાહી યુવાનો દ્વારા સોશિયલ મીડિયા પર તેમના સમર્થનમાં અનેક પોસ્ટ્સ વાઇરલ કરવામાં આવી રહી છે. "જંગલ કોઈપણ હોય, સિંહ તો એક જ રહેશે" અને "સૌરાષ્ટ્રના સાવજ" જેવા લખાણો તથા ફોટા સાથેની આ વાઇરલ પોસ્ટ્સે રાજકારણની સાથે-સાથે ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ્સ પર પણ જયેશ રાદડિયાનો વર્ચસ્વનો