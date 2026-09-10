Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /વીડિયો
  • /જંગલ કોઈ પણ હોય, સિંહ તો એક જ રહેશે...પરિણામો બાદ શરૂ થયું પોસ્ટર વોર

'જંગલ કોઈ પણ હોય, સિંહ તો એક જ રહેશે'...પરિણામો બાદ શરૂ થયું પોસ્ટર વોર

Written ByViral Raval
Published: Sep 10, 2026, 01:55 PM|Updated: Sep 10, 2026, 01:57 PM

Rajkot News: રાજકોટ-લોધિકા સંઘની ચૂંટણીના મામલે સૌરાષ્ટ્રના રાજકારણમાં ભારે ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે, જેમાં સહકારી આગેવાન અને જિલ્લા બેંકના ચેરમેન જયેશ રાદડિયા ફરી એકવાર ભારે ચર્ચામાં આવ્યા છે. રાજકોટ જિલ્લાના સહકારી ક્ષેત્રમાં તેમનો દબદબો યથાવત રહેતાં ઉત્સાહી યુવાનો દ્વારા સોશિયલ મીડિયા પર તેમના સમર્થનમાં અનેક પોસ્ટ્સ વાઇરલ કરવામાં આવી રહી છે. "જંગલ કોઈપણ હોય, સિંહ તો એક જ રહેશે" અને "સૌરાષ્ટ્રના સાવજ" જેવા લખાણો તથા ફોટા સાથેની આ વાઇરલ પોસ્ટ્સે રાજકારણની સાથે-સાથે ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ્સ પર પણ જયેશ રાદડિયાનો વર્ચસ્વનો

See more

Recommended Videos

પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં 5 વર્ષના બાળકની ભાળ મેળવી માતાપિતાને સોંપ્યું
01:01
ખેડૂતો માટે ગુજરાત સરકારનો મહત્વનો નિર્ણય, ખાસ જાણો
01:23
કુડાસણ દુર્ઘટના બાદ તંત્ર એક્શનમાં, આરોગ્ય મંત્રી સિવિલ હોસ્પિટલ પહોંચ્યા
09:10
ગાંધીનગરની એ નિર્માણાધીન બિલ્ડિંગ છે, જેનું ધાબું પડતા અનેક શ્રમિકો દટાયા
02:08
કુડાસણમાં નિર્માણાધીન બાંધકામનો સ્લેબ ધરાશાયી, નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી ઘટનાસ્થળે
01:46
કથિત અપહરણના મામલે કિંજલ રબારી વીડિયો કોન્ફરન્સથી હાઈકોર્ટ સમક્ષ હાજર થઈ
02:07
રાજકોટ જિલ્લામાં લાંબા સમય બાદ મેઘરાજાનું આગમન, ઉપલેટા ભીંજાયું
01:40
સહકાર ક્ષેત્રમાં ભાજપના મેન્ડેટનો વિરોધ ચરમસીમાએ, નેતાઓનો બળવો
03:20
'મોદીજી તમે મારા પપ્પાના ભગવાન છો, મે તમને જોયા...મારે બસ એ જ કહેવું છે', PMને જોઈને
01:03
અમદાવાદમાં ચડ્ડી બનિયાન ધારી ગેંગનો આતંક, લોકોમાં દહેશતનો માહોલ
05:18
અશોક ચૌધરી સાથે જતી રહેલી કિંજલના મુકેશ રબારી સાથે લગ્નના ફોટા વાયરલ થયા
01:20
PM મોદીના નેતૃત્વ, વિઝન વિશે શું વિચારે છે Gen-Z? Watch Video
05:50

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ગોંડલના ઐતિહાસિક મેળામાં લોહિયાળ ખેલ: ફોટોફ્રેમના ભાવતાલ બાબતે યુવકને છરીના ઘા ઝીંકી
2
3
4
5