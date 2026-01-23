हिन्दी
વલસાડના ધરમપુરમાં લવ જેહાદનો કિસ્સો, વિધર્મીએ આદિવાસી સગીરાને પ્રેમ જાળમાં ફસાવી
Viral Raval
Jan 23, 2026, 04:05 PM IST
love jihad case in Dharampur Valsad watch video
Trending news
donald trump
ટ્રમ્પને થયો છે કોઈ ભયંકર રોગ ? રાષ્ટ્રપતિના હાથ પર ફરી જોવા મળ્યા વાદળી નિશાન, જાણો
Iron Bridge
હાઈ લા! ગણતરીના કલાકોમાં 40 વર્ષ જૂનો લોખંડનો મજબૂત પુલ ગાયબ થઈ ગયો
gujarat latest hindi news
ગુજરાતમાં જ્યાં મોદીને મળ્યા હતા રેકોર્ડ 8.45 લાખ વોટ, ત્યાં હવે જોશી Vs જોશીનો જંગ
Mass suicide
મોટી ખબર : રાજકોટમાં સોની પરિવારનો સામુહિક આપઘાતનો પ્રયાસ
heart attack
મુંબઈમાં એક ગુજરાતી પરિવાર માટે કોઈએ મદદ ન કરી, પિતા-પુત્રએ ઘરમાં જ દમ તોડ્યો
Share Market Crash
60000000000000 રૂપિયા સ્વાહા! શેરબજાર લોહીલુહાણ, સેન્સેક્સમાં મોટો કડાકો
Badrinath Dham
તારીખની જાહેરાત ! આ દિવસે ખુલશે ચારધામમાંથી એક બદ્રીનાથ ધામના કપાટ, જાણો
Surya Yam Yuti
સૂર્ય-યમની યુતિ કરશે કમાલ ધમાલ, આ 4 રાશિઓ થશે માલામાલ! ઉંઘતું ભાગ્ય આળસ મરડી જાગશે
Maruti Suzuki Swift
₹6 લાખથી ઓછી કિંમતમાં સૌથી વધુ માઇલેજ આપનારી કાર, સિટી ડ્રાઇવિંગ માટે પરફેક્ટ
indori poha
બજારમાં મળે એવા ટેસ્ટી ઈંદોરી પોહા બનાવવાની રીત, વઘારમાં આ વસ્તુ ઉમેરવાથી આવશે સ્વાદ