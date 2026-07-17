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માતા પિતા સાવધાન, ઓનલાઈન ગેમથી સંપર્કમાં આવેલી યુવતી સાથે લવજેહાદ

Written ByViral Raval
Published: Jul 17, 2026, 01:00 PM|Updated: Jul 17, 2026, 01:00 PM
Love jihad with a girl who came into contact through an online game

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