ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયોહવે 25 દિવસ અગાઉ ગેસનો બાટલો બુક કરવો પડશે, દેશમાં આજથી LPG ગેસ સિલિન્ડરનો નવો નિયમ લાગુ
હવે 25 દિવસ અગાઉ ગેસનો બાટલો બુક કરવો પડશે, દેશમાં આજથી LPG ગેસ સિલિન્ડરનો નવો નિયમ લાગુ
મધ્ય પૂર્વમાં યુદ્ધના કારણે ગેસ સપ્લાય ખોરવાતા ભારત સરકાર દ્વારા દેશમાં નેચરલ ગેસનું 'રેશનિંગ' લાગુ કરાયું છે. દેશમાં આજથી એટલે કે 9 માર્ચ 2026થી આ નવા નિયમો અમલી કરાયા છે. આવશ્યક ચીજવસ્તુ ધારા હેઠળ જાહેરનામું બહાર પડાયું છે. ઘરેલું PNG (પાઇપલાઇન ગેસ) અને CNG વાહનો માટે 100% ગેસ સપ્લાય ચાલુ રાખવા આદેશ કરાયો છે. ખાતર (Fertilizer) ના કારખાનાઓને અગ્રતા આપી 70% જેટલો ગેસ સપ્લાય અનામત રખાશે. પાવર પ્લાન્ટ, રિફાઇનરી અને પેટ્રોકેમિકલ પ્લાન્ટનો ગેસ કાપીને તેને જરૂરિયાતવાળા ક્ષેત્રોમાં ડાયવર્ટ કરાશે.તો GAIL અને PPAC ને આ રેશનિંગ પ્રક્રિયા પર કડક દેખરેખ રાખવાની જવાબદારી સોંપાઈ. ગેસ સપ્લાયના હાલના તમામ જૂના કરારો પર આ નવો આદેશ સર્વોપરી ગણાશે.