લખનઉમાં ડરામણો ડ્રમકાંડ! દીકરાએ પિતાની હત્યા કરી લાશના ટુકડા કરી ડ્રમમાં સંતાડ્યા

Dipti Savant| Feb 24, 2026, 10:54 AM IST

દેશમાં ફરી વાદળી ડ્રમકાંડનો ડરામણો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. ઉત્તરપ્રદેશના લખનઉમાં ચોંકાવનારી ઘટના બની છે. 4 દિવસથી લાપતા પેથોલોજી લેબના માલિકની લાશ મળી આવી છે. માનવેન્દ્રસિંહ નામના વ્યક્તિની લાશ તેમના જ ઘરમાંથી મળી છે. ઘરમાં પડેલા વાદળી ડ્રમમાંથી માનવેન્દ્રસિંહની લાશ મળી હતી. હત્યા કરનાર અન્ય કોઈ નહીં પરંતુ તેમનો દીકરો નીકળ્યો. 

ગત 20 તારીખે ભણવા મુદ્દે પિતા-પુત્ર વચ્ચે વિવાદ થયો હતો. પરીક્ષાની તૈયારીઓ મુદ્દે બોલાચાલી થઈ હતી. ત્યારે ગુસ્સે થયેલા પિતાએ રાઈફલ દેખાડીને પુત્રને ડરાવવા પ્રયાસ કર્યો હતો. પુત્રને ડરાવ્યા બાદ પિતાએ રાઈફલને સાઈડમાં મુકી દીધી. પરંતું તકનો લાભ ઉઠાવીને પુત્રએ પિતાને જ ગોળી મારી દીધી. માનવેન્દ્રસિંહને છાતીમાં ગોળી મારીને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધા હતા. 

ગોળીનો અવાજ સાંભળતા 16 વર્ષીય પુત્રી દોડી આવી હતી. પરંતું દીકરાએ સગીર બહેનને પણ જાનથી મારવાની ધમકી આપીને મોં બંધ કર્યું હતું. હત્યા બાદ પુત્રએ લાશના ટૂકડા કરીને ડ્રમમાં ભર્યા હતા. તો શરીરના કેટલાક અંગો બહાર ફેંક્યા, કેટલાક ડ્રમમાં રાખ્યા હતા. 

