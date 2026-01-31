નેશનલ હાઈવે 48 પર ભયાનક અકસ્માત : ટ્રકમાં ઘૂસી ગઈ લક્ઝરી બસ, ડ્રાઈવરનું મોત
વડોદરામાં NH-48 પર સતત બીજા દિવસે અકસ્માતથી સવાર પડી છે, જેમાં એકનું મોત નિપજ્યું છે. અમરેલીથી સુરત જતી લકઝરી બસે આગળ જતી ટ્રકને ટક્કર મારી હતી. જેમાં 20થી વધુ મુસાફર ઈજાગ્રસ્ત થાય. ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે, નેશનલ હાઈવે 48 પર 2 દિવસમાં 3 મોત થયા છે.
અકસ્માતની પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ, નેશનલ હાઇવે 48 પર વડોદરા થી કરજણ રોડ પર આજે સવારે ભયાનક અકસ્માત સર્જાયો હતો. જેમાં અમરેલીથી સુરત જતી લક્ઝરી બસનો બામણ ગામ પાસે અકસ્માત નડ્યો હતો. આગળ જતી ટ્રકમાં લકઝરી બસ ઘૂસી ગઈ હતી. જેમાં બસના ડ્રાઇવરનું કમકમાટીભર્યું મોત નિપજ્યું છે. બસના ડ્રાઇવરને પોતાની જ બેદરકારી ભારે પડી હતી. અકસ્માત બાદ 4 મુસાફરોની હાલત ગંભીર છે. તો 15 મુસાફરોને ઈજા પહોંચી છે. ફાયર બ્રિગેડે બસના પતરાં કાપી ડ્રાઇવરનો મૃતદેહ બહાર કાઢ્યો હતો. ઈજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે એસએસજી હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે.