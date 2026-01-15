हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
Business
Tech
World
Health
NEWS
VIDEOS
LIVE-TV
PHOTOS
LOGIN
logout
હોમ
લાઇવ TV
વીડિયો
વેબ સ્ટોરી
ગુજરાત
ફોટો
ભારત
વિશ્વ
સ્પોર્ટ્સ
બોલીવુડ
વેપાર
ટેકનોલોજી
નોકરી
હેલ્થ
ધાર્મિક
લાઇફસ્ટાઇલ
राज्य चुनें
×
उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड
मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़
हरियाणा
दिल्ली
बिहार
झारखंड
राजस्थान
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
અધિકારીઓ પ્રજાલક્ષી કામો તો કરે જ, અંગત કામ ન કરે- મધુ શ્રીવાસ્તવ
Viral Raval
|
Jan 15, 2026, 10:50 AM IST
Madhu Srivastava speaks on issue of complaints made by MLAs against officials
More Videos
01:21
u
"સરકાર પાસે તાયફાના પૈસા છે પરંતુ ખેડૂતોને આપવાના પૈસા નથી"
01:42
u
ન્યાય માટે કોળી સમાજ મેદાને, ભાજપના 8થી 10 હજાર કાર્યકરો, 50થી વધુ સરપંચોની રાજીનામાની ચીમકી
01:24
u
ગાંધીનગર: CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે પરિવાર સાથે ઉત્તરાયણની મજા માણી, ચગાવ્યો પતંગ
00:55
u
મોડી રાતે અમરેલીમાં ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો, વારંવાર ધ્રુજી રહી છે ગુજરાતની ધરા
00:41
u
ખતરનાક મુસાફરીનો Viral Video : ખીચોખીચ મુસાફરો ભરીને કરાતી મોતની સવારી
01:29
u
બાંગ્લાદેશમાં વધુ એક હિન્દુની હત્યા : 42 દિવસમાં 13 હિન્દુને મોતને ઘાટ ઉતરાયા
01:39
u
સટોડિયાઓ સિંગતેલ મોંઘું બનાવ્યું, સિંગતેલનો ડબ્બો 120 રૂપિયા મોંઘો થયો
00:34
u
કચ્છમાં આવ્યો ભૂકંપના આંચકો, 26 જાન્યુઆરીએ આવેલા ભૂકંપની યાદ તાજી થઈ!
00:39
u
પતંગ રસિયાઓ માટે સારા સમાચાર : ઉત્તરાયણ વિશે આવી ગઈ પવનની આગાહી
00:54
u
ગુજરાતના એક જિલ્લામાં આટલા બૂટલેગર વેચે છે દારૂ, પોલીસે જાહેર કરી યાદી
Trending news
Mohan Bhagwat
RSS પ્રમુખનું NOTA પર મોટું નિવેદન, મતદાન બાદ મતદારોને આપી ચેતવણી
Relationship Tips
Relationship Tips: પાર્ટનર તમારા કરતાં સાવ અલગ હોય તો આ રીતે સંબંધને બનાવો ખુશહાલ
Ravindra Jadeja
આ ખેલાડીની ODI કારકિર્દી દાવ પર, ત્રીજી મેચમાં ફેલ જશે, તો ક્યારેય નહીં મળે તક ?
Jio 3599 plan details
Jio નો એવો પ્લાન જે લીધા પછી રિચાર્જ કરવાનું ભૂલી જશો, ડેટા અને OTT પણ મળશે ફ્રી
Virat Kohli
વનડેમાં કોહલી કેમ રોહિત શર્માથી હંમેશા એક ડગલુ આગળ છે? દિગ્ગજ ક્રિકેટરે જણાવ્યુ કારણ
gujarat
લીંબડી રક્તરંજિત: ભત્રીજીના પ્રેમીએ કાકાનું સરેઆમ 'લાઇવ મર્ડર' કરી બજાર વચ્ચે ઢીમ...
gujarat
અનોખી પરંપરા! ગુજરાતમાં જ્યા સૂર્યાસ્ત પછી જામે છે ઉતરાયણ, જાણો બાકરોલની રાતની રોશની
PM Kisan Samman Nidhi
PM કિસાન યોજનાના 22માં હપ્તા અંગે લેટેસ્ટ અપડેટ, ખેડૂતોના ખાતામાં ક્યારે આવશે પૈસા?
today bank holiday
Is Bank Open Today: આજે બેંકો ખુલ્લી છે કે બંધ? RBI એ અનેક શહેરોમાં જાહેર કરી રજા
us iran tension American navy aircraft USS Abraham Lincoln headed towards middle east iran closed airspace
મિડલ ઈસ્ટમા યુદ્ધના ભણકારા! US નેવીનું એરક્રાફ્ટ કેરિયર અબ્રાહમ લિંકન ઈરાન તરફ રવાના