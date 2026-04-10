તુ કાળો છે, મને ડિઝર્વ કરતો નથી...પત્નીએ પ્રેમી સાથે મળીને પતિની હત્યાનું ષડયંત્ર રચ્યું
મધ્ય પ્રદેશના ધાર જિલ્લામાં પતિ દેવકૃષ્ણની હત્યા કરાવવાના આરોપમાં ધરપકડ કરાયેલી પ્રિયંકા અંગે નવી જાણકારી પણ સામે આવી છે. રડતા કકળતા લૂંટની કહાની સંભળાવતી પ્રિયંકાનો વીડિયો જોઈને કોઈ કહી શકે કે આ આટલી શાતિર હશે. આ બધા વચ્ચે મૃતક દેવકૃષ્ણની બહેને જણાવ્યું કે તેના ભાઈ અને ભાભીના સંબંધમાં કડવાહટ આવી ગઈ હતી. બહેનનું કહેવું છે કે પોતાની સુંદરતા પર ખુબ ઘમંડ કરનારી પ્રિયંકા તેના પતિ દેવકૃષ્ણને કહેતી હતી કે તુ કાળો છે, મને ડિઝર્વ કરતો નથી.
પોલીસે આ સમગ્ર ઘટનાનો માત્ર 36 કલાકમાં ખુલાસો કર્યો અને આરોપી પત્ની પ્રિયંકા અને તેના પ્રેમી કમલેશની ધરપકડ કરી લીધી. પ્રિયંકા અને કમલેશે પોતાના મિત્ર સુરેન્દ્રને હત્યાની સોપારી આપી હતી. દેવકૃષ્ણની બહેન જ્યોતિએ મીડિયાને જણાવ્યું કે કઈ રીતે તેની ભાભીના બીજા પુરુષ સાથે સંબંધ હતા અને તેના ભાઈને તે પસંદ કરતી નહતી. તે છાશવારે ટોણા મારતી હતી અને કહેતી હતી કે તે કોઈ સારો છોકરો ડિઝર્વ કરે છે. જ્યોતિએ કહ્યું કે તેનો વ્યવહાર હંમેશા ખરાબ હતો. હંમેશા ઝઘડા અને ચિડિયાપણું.
જ્યોતિનું એવું પણ કહેવું હતું કે પ્રિયંકાનું લગ્ન સમયથી જ અફેર ચાલતું હતું અને તે હજુ પણ ચાલુ હતું. તે (કમલેશ) દર 3-4 દિવસે ગામ આવતો હતો. ગલીમાંથી નીકળતો હતો અને ભાભી બારીએ ઊભા રહેતા હતા. ભાઈને બધુ ખબર પડી ગઈ હતી. જ્યોતિએ કહ્યું કે મે એક બે વાર ભાભીને તેની સાથે વાત કરતા પણ જોયા હતા. તેમને ડર હતો કે ક્યાંક હું જોઈ ન જાઉ, ફોન ચેક ન કરું. હું રસોડામાં હોઉ તો તેઓ બહાર નીકળી જતા હતા. બારીએ જઈને વાત કરતા હતા. તેઓ રૂમ બંધ કરીને વાત કરતા હતા. આખો દિવસ ફ્રેન્ડ્સના નામે તે છોકરા સાથે વાત કરતા હતા. એક બે વાર ભાઈનો કોલર પકડ્યો હતો, ગાળો આપી હતી.