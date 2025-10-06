ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

VIDEO:"વિધર્મીઓ આપણી બહેન-દીકરીને લઈ જાય છે..." જૂનાગઢમાં સંતોની બેઠકમાં ખાખી મઢીના મહંત રામદાસ બાપુએ રોષ વ્યક્ત કર્યો

Oct 06, 2025, 08:41 PM IST

જૂનાગઢમાં સંતોની બેઠકમાં ખાખી મઢીના મહંત રામદાસ બાપુએ રોષ વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે આપણા દેશમાં બહેનો સુરક્ષિત નથી. હજુ સમય છે જાગી જાઓ, બાકી કોઈને કહેવાશે પણ નહી. વધુમાં તેમણે કહ્યું કે દેશના યુવાનો પણ ગેરમાર્ગે દોરાઈ રહ્યા છે. ગુજરાતમાં દારુબંધી હોવા છતાં ધાર્મિક સ્થળો પર નશાની હાલતમાં યુવાઓ પડ્યા હોય છે. આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ હોવા છતાં આપણે ઘીસીપીટી વાતો કરતા હોય છીએ...જુઓ ટકોર મારતા વધુમાં શું કહ્યું

