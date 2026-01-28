ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

Ajit Pawar Plane Crash Video: લેન્ડિંગ દરમિયાન મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારનું પ્લેન ક્રેશ, જુઓ Video

Krushnapalsinh Chudasama| Jan 28, 2026, 10:29 AM IST

Ajit Pawar Plane Crash Video: બુધવારે સવારે મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારનું વિમાન ક્રેશ થયું હતું. બારામતીમાં લેન્ડિંગ કરતી વખતે ઘણા લોકો ઘાયલ થયા હોવાનું જાણવા મળે છે. ઘટનાસ્થળની તસવીરોમાં ખેતરમાં ક્રેશ થયું હોવાનું અને વિમાનમાંથી ધુમાડાના ગોટા નીકળતા જોવા મળે છે. અજીત પવાર વિશે હાલમાં કોઈ માહિતી નથી. નાયબ મુખ્યમંત્રી પવાર એક કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવા માટે બારામતીમાં હોવાનું કહેવાય છે. બારામતીને પવાર પરિવારનો ચૂંટણી ગઢ માનવામાં આવે છે. તેઓ આ બેઠક પરથી ધારાસભ્ય પણ હતા. તેમણે 2025ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં તેમના ભત્રીજા યુગેન્દ્ર પવારને હરાવીને જીત મેળવી હતી. વિમાન દુર્ઘટનાનું કારણ હજુ સ્પષ્ટ નથી. સ્થાનિક લોકો મદદ માટે આવ્યા છે.

