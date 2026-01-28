हिन्दी
મહારાષ્ટ્રના ડેપ્યુટી સીએમ અજિત પવારનું પ્લેન ક્રેશમાં નિધન
Viral Raval
|
Jan 28, 2026, 10:55 AM IST
maharashtra dycm ajit pawar passes away in plane crash
More Videos
02:14
u
Ajit Pawar Plane Crash Video: લેન્ડિંગ દરમિયાન મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારનું પ્લેન ક્રેશ, જુઓ Video
01:04
u
NRI મેક દાદાની દિલાવરી, ગામના સર્વાંગી વિકાસ માટે 100 કરોડનું કર્યું દાન; ગામે સ્થાપિત કરી પ્રતિમા, જુઓ Video
00:52
u
દહેગામ હાઈવે પર નર્મદા કેનાલમાં નરોડાના યુવકનો આપઘાત, અંતિમ પગલું ભરતા પહેલા બનાવ્યો વીડિયો
03:31
u
ભારત-EU વચ્ચે થઈ ગઈ 'મધર ઓફ ઓલ ડીલ્સ', જાણો તમને શું થશે ફાયદો
01:59
u
રાજુલાના ધારાસભ્ય હીરા સોલંકીનું વિસ્ફોટક નિવેદન : દાદાગીરી તો નહિ જ ચાલે
01:55
u
રાજ્યમાં ફરી એક વખત ઠંડી વચ્ચે વરસી શકે કમોસમી માવઠું, અંબાલાલ પટેલની વોર્નિંગ
04:48
u
ખેલ મહાકુંભ પહેલા વિવાદ, સુરતની શાળાના વિદ્યાર્થીઓને નથી મળ્યા યુનિફોર્મ
02:35
u
કચ્છમાં દાદાનું બુલડોઝર ફરી વળ્યું, 1.86 કરોડની જમીન છૂટી કરાઈ
00:43
u
કડાણા તાલુકામાં કાર કૂવામાં ખાબકી, એક યુવાને ગુમાવ્યો જીવ
01:05
u
સમાજ માટે રાજનીતિ છોડવા તૈયાર અલ્પેશ ઠાકોર, કહ્યું- હું કઈ નહીં કરી શકું તો....
Trending news
baramati plane crash
અજિત પવારનું વિમાન દુર્ઘટનામાં મોત, કાકા શરદ પવાર સિવાય, પરિવારમાં બીજું કોણ છે?જાણો
IMD Alert
ઉપરાછાપરી વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ ભૂક્કા બોલાવશે, શિયાળામાં વરસાદ-કરા પડશે
ajit pawar plane crash news
"વેખરાયેલો કાટમાળ, દૂર-દૂર સુધી માત્ર ધુમાડો...જ્યાં વિમાન ક્રેશ થયું, ત્યાનો VIDEO
ajit pawar plane crash news
પ્લેન ક્રેશ પહેલા મહારાષ્ટ્રના CM અજિત પવારની અંતિમ પોસ્ટ, જાણો કોને યાદ કર્યા?
india
India EU Trade Deal: આ ડિલથી ગુજરાતને થશે સૌથી વધારે ફાયદો, આ સેક્ટરોમાં આવશે રોનક !
Free-Trade-Agreement
ભારત-EU ટ્રેડ ડીલથી ગુજરાતને શું થશે ફાયદો? વૈશ્વિક નકશા પર આ શહેરનું ચિત્ર બદલાશે!
breaking news
પૂર્વ ક્રિકેટરની વડોદરામાં ધરપરડ, બેફામ કાર હંકારી ત્રણ વાહનોને લીધા અડફેટે
plane crash
બારામતીમાં મોટી દુર્ઘટના, લેન્ડિંગ વખતે પ્લેન ક્રેશ થતા DYCM અજિત પવારનું નિધન
silver rate
ભૂક્કા કાઢશે ચાંદી, આગામી 3 મહિનામાં ભાવ ઉછળીને અકલ્પનીય સ્તરે પહોંચશે, રિપોર્ટ
Arijit Singh
અરિજીત સિંહના કરિયરમાં પણ થયા છે હાઈ વોલ્ટેજ ડ્રામા, 4 ઘટનામાં અરિજિત આવ્યો વિવાદમાં