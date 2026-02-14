શક્તિપીઠ અંબાજી બન્યું શિવમય, શિવજીની પાલખી યાત્રા નીકળી અને ભસ્મ આરતીનું કરાયું આયોજન
Mahashivratri 2026: અંબાજીમાં મહાશિવરાત્રી નિમિતે શિવજીની પાલખી યાત્રા નિકળી. કૈલાશ ટેકરી શિવાલયમાં આજના દિવસે અન્નકૂટ ધરાવવામાં આવ્યો. તો માન સરોવર ખાતે મહારુદ્ર યજ્ઞ કરવામાં આવ્યો. ભક્તોને આયોજકોએ ફરાળી વાનગીઓનો પ્રસાદ પણ આપ્યો. આજના દિવસે શિવ મંદિરોમાં ખાસ આરતી કરવામાં આવી. અંબાજી બ્રહ્માકુમારી કેન્દ્ર ખાતે પણ શિવરાત્રી મહોત્સવને લઇ ફૂલોના શિવલિંગ બનાવી આકર્ષણ ઉભું કર્યું હતું અને મહાકાલેશ્વર મંદિરની જેમ ભસ્મ આરતીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું.