બાલાસિનોરમાં સગીરને મારવા મામલે પરિવાર SP કચેરીએ પહોંચ્યો, મહિલા PI સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ

DIPAK CHAVDA| Feb 03, 2026, 07:48 PM IST
Mahisagar News: મહીસાગરના બાલાસિનોર તાલુકામાં સગીરને ઢોર માર મારવાની ઘટનામાં ન્યાયની માંગ સાથે પરિવાર લુણાવાડા પહોંચ્યા હતા. બાલાસિનોરમાં સગીરને મારવા મામલે સગીર અને પરિવાર ન્યાય માટે SP કચેરીએ પહોંચ્યા. સગીર યુવક અને તેના પિતા ન્યાયની અપેક્ષાએ ચાલીને જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષકની કચેરીએ પહોંચ્યા હતા. ચોરીના કેસમાં મહિલા PI જે.એન. સોલંકી દ્વારા ઢોરમાર માર્યાનો સગીરે આરોપ લગાવ્યો છે. હવે આ મામલે સમાજના આગેવાનો અને વિવિધ સમાજના લોકો મોટી સંખ્યામાં એસ.પી. સફીન હસનને મળવા ઉમટી પડ્યા. સગીર બાળકને ન્યાય મળે તે માટે મહીસાગર જિલ્લા અને જિલ્લા બહારના લોકો પણ સમર્થનમાં જોડાયા. પરિવાર અને સમાજના અગ્રણીઓએ સગીર પર થયેલા અત્યાચાર મામલે તાત્કાલિક ફરિયાદ અને કડક કાર્યવાહીની માંગ કરી છે.

