મહીસાગરમાં હિટ એન્ડ રનની ચોંકાવનારી ઘટના, કારચાલકે બાઈક ચાલકને અડધો કિ.મી. રસ્તા પર ઢસેડ્યો, જુઓ દ્રશ્યો
મહીસાગરમાં ભયાનક હિટ એન્ડ રનની ઘટના બહાર આવી છે. શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવતા મનીશ પટેલે બેફામ ગાડી ચલાવી રસ્તા પર બાઈક પર સવાર વ્યક્તિને અડફેટે લીધો અને આટલું જ નહી તેને ગાડી સાથે અડધો કિલોમીટર સુધી રસ્તા પર ઢસેડ્યો. અન્ય કાર ચાલકો દ્વારા રોકવાની કોશિશ કરી પણ તેણે કાર રોકી નહી. અન્ય કારમાં સવાર એક વ્યક્તિએ ઘટનનો વીડિયો બનાવ્યો હતો. પોલીસે તપાસ હાથ ધરતા આરોપી પાસેથી દારુનો જથ્થો પણ મળી આવ્યો. જે દિશામાં હાલ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે અને આરોપી વિરુદ્ધ માનવવધનો ગુનો નોંધાયો છે.