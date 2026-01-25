ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

બગદાણા કેસમાં જયરાજ આહીરને મહુવા કોર્ટેનો હુકમ, 14ની થઈ ચુકી છે ધરપકડ, જુઓ Video

Krushnapalsinh Chudasama| Jan 25, 2026, 09:28 PM IST

Bagdana case Video: બગદાણા કેસમાં જયરાજ આહિરની ધરપકડ બાદ, આજે મહુવા સેશન્સ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો, જો કે મહુવા સેસન્સ કોર્ટે જયરાજ આહીરને જેલ હવાલે કરવાનો હુકમ કર્યો છે, મહુવા કોર્ટ પરિસરમાં મોટી સંખ્યામાં પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો, જેથી કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને. પોલીસે ધરપકડ કર્યા બાદ જયરાજ આહિરને આજે કડક પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે સેશન્સ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં 14 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી ચુકી છે. ત્યારે આગળ જોવાનું રહેશે કે જયરાજ આહિર કેટલા દિવસ જેલમાં રહે છે.

