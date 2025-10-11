हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
Business
Tech
World
Health
NEWS
VIDEOS
LIVE-TV
PHOTOS
Live
•
IND
WI
425/ 4
(115)
LOGIN
logout
હોમ
લાઇવ TV
વીડિયો
વેબ સ્ટોરી
ગુજરાત
ફોટો
ભારત
વિશ્વ
સ્પોર્ટ્સ
બોલીવુડ
વેપાર
ટેકનોલોજી
નોકરી
હેલ્થ
ધાર્મિક
લાઇફસ્ટાઇલ
राज्य चुनें
×
उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड
मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़
हरियाणा
दिल्ली
बिहार
झारखंड
राजस्थान
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
વલસાડ: સારવાર કરી આપવાના બહાને સગીરાને પીંખી નાખી, ભૂવાને પોલીસે દબોચ્યો, Video
Viral Raval
|
Oct 11, 2025, 11:30 AM IST
Man arrested for raping minor in Valsad
More Videos
00:55
u
સુરત: ભાજપના નેતાએ કાયદાના લીરેલીરા ઉડાવ્યા, ઘટનાનો Video વાયરલ
01:10
u
પાટા ઓળંગવાની ઉતાવળ ભારે પડી, યુવક ટ્રેન નીચે આવી ગયો, હચમચાવી નાખે તેવો Video
00:27
u
VIDEO: સુરતમાં સસ્તા સોનાની સ્કીમ આપી ચૂનો ચોપડતો આરોપી સકંજામાં, 30 ટકા ઓછા ભાવના સોનાની લાલચ આપતો
01:29
u
સુરતમાં 18 વર્ષીય યુવકનું રહસ્યમય મોત, મિત્રો વચ્ચે ઝઘડો થયો હતો, રાહુલના પરિવારે કર્યો ખુલાસો
01:14
u
VIDEO: કચ્છમાં નકલી કોલગેટનું મોટું રેકેટ ઝડપાયું, દુકાનમાં બનાવવામાં આવતી બોગસ કોલગેટ
09:40
u
રાજકોટ શહેર ભાજપમાં આંતરિક જૂથવાદ, મેયર અને MLAએ એકબીજા સામે બાયો ચડાવી...દિવાળી કાર્નિવલના કાર્ડ મામલે વિવાદ
02:39
u
VIDEO: નવા ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માએ નાગરિકોને સ્વદેશી અપનાવવા કરી અપીલ, અંબાજી મંદિરે સ્ટીકર લગાવ્યા
00:51
u
બોટાદના માર્કેટિંગ યાર્ડ ખાતે ખેડૂતોએ રોષ ઠાલવ્યો, કડદાના નામે થતી ઠગાઈને બંધ કરવા માંગ ઉઠી, જુઓ દ્રશ્યો
04:04
u
રાજકોટની સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી ખાતે PhDમાં અન્યાય મુદ્દે વિરોધ પ્રદર્શન, કોંગ્રેસ નેતા પણ આંદોલનમાં જોડાયા..જુઓ સમગ્ર મામલો
00:44
u
કચ્છ: તત્કાલીન SP કુલદીપ શર્મા વિરુદ્ધ દાણચોરી કેસમાં ઈભલા શેઠને માર મારવા મુદ્દે ધરપકડ વોરંટ, watch full video
Trending news
Vasectomy
નસબંધી દરમિયાન ડોકટરો કઈ નસ કાપી નાખે છે, જેના કારણે બાળકો જન્મતા નથી?
Property Market
સિંગાપોરને ટક્કર આપવા બનાયેલી ગુજરાતની આ સિટીમાં કોઈ ઘર લેવા તૈયાર નથી! સૂમસાન બની
Arattai
અરટ્ટઈનો મતલબ શું થાય? લોકોએ નામનો વાંધો ઉઠાવતા Zoho ના સ્થાપકે સમજાવ્યો અર્થ
Hardik Pandya
જાણો કેટલી સંપત્તિનો માલિક છે હાર્દિક પંડ્યા, કુલ નેટવર્થ જાણી ચોંકી જશો
Fredun Pharmaceuticals
શેર છે કે સોનાનો ખજાનો? 5 વર્ષમાં 1 લાખના બનાવી દીધા 1.14 કરોડ, 11300% રિટર્ન
Natural Painkiller
પેનકિલરની જેમ જ અસર કરે છે આ 5 વસ્તુઓ, જાણો કયા દુખાવામાં કઈ વસ્તુ ખવાય
hair fall solution
હેર ગ્રોથ વધારવાનો અસરદાર નુસખો, સરસવના તેલમાં આ 5 વસ્તુ મિક્સ કરી વાળમાં લગાડો
Gujarat Poltics
બનાસ ડેરી પર શંકર ચૌધરીનો દબદબો : 15 બેઠકો બિનહરીફ, દાંતા બેઠક પર પણ ભવ્ય વિજય
donald trump
ટ્રમ્પે હવે ચીન પર દાઝ કાઢી, વધુ 100% ટેરિફ ઝીંક્યો, જિનપિંગ પર લગાવ્યો આ આરોપ
america
પાકિસ્તાનને હથિયાર આપવાનો અમેરિકાએ કર્યો ખુલ્લેઆમ ઇનકાર, શું કારણ હોઈ શકે ભારત ?