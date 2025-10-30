મુંબઈના સ્ટુડિયોનો ભયાનક કિસ્સો! સિરીઝમાં કામ આપવાની લાલચે બાળકોનું કર્યું અપહરણ...પોલીસે શખ્સને દબોચ્યો
માયાનગરી મુંબઈનો એક વિચિત્ર કિસ્સો સામે આવ્યો છે. પવઈ વિસ્તારના આરએ સ્ટુડિયોમાં રોહિત આર્ય નામના શખ્સે 100 જેટલા બાળકોને સિરીઝમાં કામ કરવા માટેની લાલચ આપી ઓડિશન માટે બોલાવ્યા. આ બાળકોને બંધક બનાવી વીડિયો પણ વાયરલ કર્યો છે. જેમાં આ શખ્સ શરુઆતમાં આત્મહત્યાનો ઉલ્લેખ કરે છે અને ત્યારબાદ ધમકીઓ આપી. તેના આ વીડિયોથી સનસનાટી મચી હતી. પોલીસ અને સ્પેશિયલ કમાન્ડોએ કાર્યવાહી હાથ ધરી આ શખ્સની ધરપકડ કરી અને બાળકોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢ્યા. આરોપી માનસિક રીતે બીમાર હોય તેવું જણાયું છે. જુઓ વીડિયો