મુંબઈના સ્ટુડિયોનો ભયાનક કિસ્સો! સિરીઝમાં કામ આપવાની લાલચે બાળકોનું કર્યું અપહરણ...પોલીસે શખ્સને દબોચ્યો

Oct 30, 2025, 07:19 PM IST

માયાનગરી મુંબઈનો એક વિચિત્ર કિસ્સો સામે આવ્યો છે. પવઈ વિસ્તારના આરએ સ્ટુડિયોમાં રોહિત આર્ય નામના શખ્સે 100 જેટલા બાળકોને સિરીઝમાં કામ કરવા માટેની લાલચ આપી ઓડિશન માટે બોલાવ્યા. આ બાળકોને બંધક બનાવી વીડિયો પણ વાયરલ કર્યો છે. જેમાં આ શખ્સ શરુઆતમાં આત્મહત્યાનો ઉલ્લેખ કરે છે અને ત્યારબાદ ધમકીઓ આપી. તેના આ વીડિયોથી સનસનાટી મચી હતી. પોલીસ અને સ્પેશિયલ કમાન્ડોએ કાર્યવાહી હાથ ધરી આ શખ્સની ધરપકડ કરી અને બાળકોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢ્યા. આરોપી માનસિક રીતે બીમાર હોય તેવું જણાયું છે. જુઓ વીડિયો

