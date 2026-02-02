ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

હડકવો ઉપડ્યા બાદ કૂતરાની જેમ ચાલતો યુવક 24 કલાકમાં સાજો : તબીબો પણ ગોથે ચઢ્યા

Dipti Savant| Feb 02, 2026, 12:13 PM IST

બનાસકાંઠાના પાલનપુરના નળાસર ગામે યુવકમાં હડકવાના લક્ષણ દેખાયા બાદ મોટો ચમત્કાર સર્જાયો છે. યુવક એક દિવસની સારવાર બાદ સ્વસ્થ થઈ જતા તબીબો પણ અવઢવમાં મૂકાયા છે. પીડિત યુવક સ્વસ્થ થઈ ગયા બાદ તેનામાં હાઇડ્રોકૂબીયા પણ ન દેખાતા તબીબો વિચારતા થઈ ગયા છે. આ વિશે મેડિકલ સુપ્રીટેન્ડન્ટ સુનિલ જોશીએ કહ્યું કે, લાળ સહિતના અન્ય રિપોર્ટ કરવા પડે તેવી સ્થિતિ છે. હડકવાવાળું દર્દી પાણીથી ડરવું જોઈએ, પરંતુ આ યુવક સ્વસ્થ થયા બાદ પાણીથી ડરતો પણ નથી. 

તો તબીબો સાથેની વાતમાં પીડિત યુવકે સ્વીકાર્યું કે, 3 માસ અગાઉ કૂતરું કરડ્યું અને તે બાદ યુવકે પાલનપુર સિવિલમાંથી 6 રસી પણ લીધી હતી. એકાએક હડકવાના લક્ષણો સાથે આવેલા દર્દીના સામાન્ય લક્ષણો દેખાતા તબીબોમાં પણ અચરજ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. 

Trending news