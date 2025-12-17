हिन्दी
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
અમદાવાદની જાણીતી શાળાઓને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી
Viral Raval
|
Dec 17, 2025, 11:30 AM IST
many schools receive bomb threats in ahmedabad
02:24
u
અમરેલી: હડાળ ગામ પાસે પૂરપાટ ઝડપે જતી કાર પલટી ખાઈ ગઈ, 3 યુવકોના મોત
02:12
u
બનાસકાંઠાથી દ્વારકા દર્શન કરવા નીકળેલા પદયાત્રીઓને વાહને અડફેટે લીધા, 4ના મોત
01:15
u
રાજ્યમાં SIRની કામગીરી અંગે તુષાર ચૌધરીનું નિવેદન
02:54
u
નવો નિયમ! ભાગીને લગ્ન કરનારાઓના માતા-પિતાને નોટિસ મોકલાશે
00:38
u
નેશનલ હેરાલ્ડ કેસમાં સોનિયા ગાંધી-રાહુલ ગાંધીને મળી મોટી રાહત
01:05
u
અમેરિકામાં વસતા H-1B અને H-4 વિઝાધારકોને મોટો ઝટકો, જાણો વધુ વિગતો
01:56
u
સુરતના 2 હીરાના વેપારીઓને ચીનમાં કરાયા ડિજિટલ અરેસ્ટ, પછી જુઓ શું થયું
02:22
u
ભિક્ષુક વૃદ્ધા સાથે હાથાપાઈ કરનાર મહિલા આ શું બોલી? જુઓ Video
00:58
u
મેક્સિકોમાં પ્રાઈવેટ જેટ ક્રેશ થયું, 7 લોકોના મોત
01:43
u
સાબરકાંઠામાં ગોઝારો અકસ્માત, 3 આશાસ્પદ યુવકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત, એકનું સારવાર દરમિયાન મોત
Zeber School
અમદાવાદમાં જાણીતી શાળાઓને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી, તપાસ શરૂ
Pharmacist recruitment
સરકારી નોકરીની તક, જુનિયર ફાસ્માસિસ્ટની 209 જગ્યા પર ભરતીની જાહેરાત, જાણો વિગત
ipl 2026
CSKથી લઈને RCB સુધી... IPL ઓક્શન બાદ કઈ ટીમ બની મજબૂત ? જાણો તમામ ટીમોની સ્કવોડ
Payal gaming
પાયલ ગેમિંગનો 1.20 મિનિટનો MMS વીડિયો લીક થયો? સોશિયલ મીડિયામાં હંગામો
Oscars 2026
ઓસ્કારની રેસમાં ભારતીય ફિલ્મની એન્ટ્રી, ટોપ-15માં સામેલ થઈ આ ગુજરાતી અભિનેતાની ફિલ્મ
Morbi road accident
દ્વારકા જતાં 4 પદયાત્રીઓના અકસ્માતમાં મોત, માળિયા નજીક અજાણ્યા વાહને મારી ટક્કર
Amreli road accident
અમરેલીના બગસરા નજીક બેકાબૂ કાર ઝાડ સાથે અથડાઈ, અકસ્માતમાં ત્રણના મોત, એક ઈજાગ્રસ્ત
Yashasvi Jaiswal
ટીમ ઈન્ડિયાને લઈ મોટા સમાચાર, સ્ટાર ભારતીય ઓપનરની અચાનક લથડી તબિયત
Bondi Beach
બોન્ડી બીચના હુમલાખોર સાજિદ અક્રમનું હૈદરાબાદ કનેક્શન, પિતા સશસ્ત્ર દળમાં હતા
mansukh mandaviya
કેન્દ્રીય મંત્રીની મોટી જાહેરાત, હવે બેન્કની જેમ ATMમાંથી ઉપાડી શકશો PFના રૂપિયા