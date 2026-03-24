અમેરિકાના ટેક્સાસમાં ઓઈલ રિફાઈનરીમાં ભીષણ ધડાકો, Watch Video

અમેરિકાના ટેક્સાસમાં ઓઈલ રિફાઈનરીમાં ભીષણ ધડાકો
અમેરિકાની ઓઈલ રિફાઈનરીમાં મોટો વિસ્ફોટ થયો છે. ટેક્સાસના પોર્ટ આર્થર સ્થિત રિફાઈનરીમાં બ્લાસ્ટ થયો છે. સોમવારે સાંજે જોરદાર બ્લાસ્ટ થતા અફરાતફરી મચી ગઈ. બ્લાસ્ટ બાદ રિફાઈનરીમાં ભીષણ આગ લાગી ગઈ. દૂર દૂર સુધી ધુમાડાના ગોટે ગોટા જોવા મળ્યા. ઝેરી ધુમાડા અને કેમિકલથી બચવા માટે લોકોને ઘરમાં જ રહેવાની સૂચના અપાઈ છે. હીટર યુનિટમાં ખામીના કારણે બ્લાસ્ટ થયાની આશંકા છે.
રોજ 380000 બેરલ ઓઈલ પ્રોસેસની ક્ષમતા
વલેરો એનર્જીની આ રિફાઈનરીમાં રોજ 380000 બેરલ ઓઈલ પ્રોસેસ કરવાની ક્ષમતા છે. આ રિફાઈનરી અમેરિકાની સૌથી મહત્વની ઓઈલ રિફાઈનરીઓમાંથી એક છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે સ્થાનિક સમય મુજબ સાંજે લગભગ 6.30 કલાકે મોટો ધડાકો સંભળાયો. આ વિસ્ફોટ એટલો શક્તિશાળી હતો કે તેની ગૂંજ પોર્ટ આર્થરની સાથે સાથે પાડોશી વિસ્તારોમાં જેમ કે ગ્રોવ્સ અને નેધરલેન્ડ્સમાં પણ મહેસૂસ થઈ.
પ્રશાસન તરફથી હજુ સુધી કોઈના ઘાયલ થવાની કે જાનમાલના નુકસાનની પુષ્ટિ થઈ નથી. વલેરો એનર્જીએ પણ આ ઘટના પર હજુ કોઈ સત્તાવાર નિવેદન જાહેર કર્યું નથી. ઈમરજન્સી ટીમો ઘટનાસ્થળે હાજર છે અને આગ પર કાબૂ મેળવવાની કોશિશ કરી રહી છે. અત્રે જણાવવાનું કે વલેરો એનર્જી અમેરિકાના ગલ્ફ કોસ્ટ રિફાઈનિંગ નેટવર્કનો એક મહત્વનો ભાગ છે. આ નેટવર્ક દેશના ટોટલ ઈંધણ પ્રોડક્શનમાં એક મોટો ભાગ ધરાવે છે. આવામાં આ રિફાઈનરીમાં કામકાજ અટકવાથી વિસ્તારની ઈંધણ પૂર્તિ પર પ્રભાવ પડી શકે છે.