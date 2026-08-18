/જબરદસ્ત હલ્લાબોલ : ગુજરાતમાં ખેડૂતો બન્યા માથાનો દુખાવો, ટ્રેક્ટર યાત્રા અટકાવતા પોલીસ સાથે ઘર્ષણ, ચક્કાજામથી વાહનોની લાંબી કતારો!

ગુજરાતમાં ખેડૂતોનો મામલો સરકારની પક્કડથી બહાર જાય છે. સૌરાષ્ટ્રમાં ખેડૂતોનું આંદોલન હજુ ઉભું છે ત્યાં છ તાલુકાના ખેડૂતોની પડતર માંગણીઓ અને હાઈટેન્શન લાઈનોના વળતર મુદ્દે દયાદરા-દેરોલથી નીકળેલી વિશાળ 'ખેડૂત સ્વાભિમાન ટ્રેક્ટર યાત્રા' ઉગ્ર બની છે. કંથારીયા ખાતે પોલીસે રેલીને અટકાવતા જ પોલીસ અને ખેડૂતો વચ્ચે ઘર્ષણના દૃશ્યો સર્જાયા હતા, જેના વિરોધમાં રોષે ભરાયેલા ખેડૂતો મુખ્ય માર્ગ પર જ બેસી અને સૂઈ જઈને ચક્કાજામ કરતા અંકલેશ્વર-ભરૂચ રોડ પર 2થી 3 કિલોમીટર સુધી વાહનોની લાંબી કતારો લાગી ગઈ છે. સરકાર સામે આક્રોશ