Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /વીડિયો
  • /જબરદસ્ત હલ્લાબોલ : ગુજરાતમાં ખેડૂતો બન્યા માથાનો દુખાવો, ટ્રેક્ટર યાત્રા અટકાવતા પોલીસ સાથે ઘર્ષણ, ચક્કાજામથી વાહનોની લાંબી કતારો!

જબરદસ્ત હલ્લાબોલ : ગુજરાતમાં ખેડૂતો બન્યા માથાનો દુખાવો, ટ્રેક્ટર યાત્રા અટકાવતા પોલીસ સાથે ઘર્ષણ, ચક્કાજામથી વાહનોની લાંબી કતારો!

Written ByKaran Rajput
Published: Aug 18, 2026, 04:15 PM|Updated: Aug 18, 2026, 04:17 PM
ગુજરાતમાં ખેડૂતોનો મામલો સરકારની પક્કડથી બહાર જાય છે. સૌરાષ્ટ્રમાં ખેડૂતોનું આંદોલન હજુ ઉભું છે ત્યાં છ તાલુકાના ખેડૂતોની પડતર માંગણીઓ અને હાઈટેન્શન લાઈનોના વળતર મુદ્દે દયાદરા-દેરોલથી નીકળેલી વિશાળ 'ખેડૂત સ્વાભિમાન ટ્રેક્ટર યાત્રા' ઉગ્ર બની છે. કંથારીયા ખાતે પોલીસે રેલીને અટકાવતા જ પોલીસ અને ખેડૂતો વચ્ચે ઘર્ષણના દૃશ્યો સર્જાયા હતા, જેના વિરોધમાં રોષે ભરાયેલા ખેડૂતો મુખ્ય માર્ગ પર જ બેસી અને સૂઈ જઈને ચક્કાજામ કરતા અંકલેશ્વર-ભરૂચ રોડ પર 2થી 3 કિલોમીટર સુધી વાહનોની લાંબી કતારો લાગી ગઈ છે. સરકાર સામે આક્રોશ
See more

Recommended Videos

રાજકોટની આ ચૂંટણી ભાજપ માટે 'અગ્નિપરીક્ષા': રાદડિયા-કોરાટ જૂથ આમને-સામને
00:44
સુરતમાં બહારથી મંગાવેલું ભોજન કાળરૂપ બન્યું: ફૂડ પોઈઝનિંગથી 5 વર્ષની માસૂમ દીકરીનું મોત, પરિવારની હાલત ગંભીર
03:16
અમદાવાદમાં અંધશ્રદ્ધાની હદ! સોલામાં 15 વર્ષીય સગીરાને ભૂવાએ તાંત્રિક વિધિની આડમાં
02:19
એ ભાગો પોલીસ આવી... ઉખરલામાં જૂગાર પકડાઈ જવાની બીકે દોડેલા 3 યુવકો કૂવામાં પડતાં મોત
02:41
ગુજરાતમાંથી ભૂપેન્દ્ર યાદવ ગયા, હવે આ છે નવા પ્રભારી : રાષ્ટ્રીય મુખ્યાલયના પ્રભારી
06:04
જગદીશ પટેલ હવે સાહેબ બની ગયા! વડોદરાના સાંસદ હેમાંગ જોશીનું પણ કદ વધ્યું, નીતિ
03:53
હારી ચૂકેલા ચહેરાઓ પર મોટો દાવ, OBC-મુસ્લિમ સમીકરણ પર ભરોસો : સ્મૃતિ ફરી પાવરમાં
11:39
ભાજપની 'ટીમ નવીન'માં બે મુસ્લિમ ચહેરાઓ પર મોટો દાવ! જાણો કયા ગુજરાતીઓને લોટરી લાગી
06:52
ચિપ્સ અને જંકફૂડના પેકેટના વેચાણ પર પ્રતિબંધ મૂકાયો, હવે દુકાનોમાં નહીં વેચાય
02:11
ગુજરાતમાં દારૂબંધીના દાવા પોકળ: ભાજપ નેતાના પિતાના કન્ટેનરમાંથી 32 લાખનો દારૂ ઝડપાતા
04:03
સુરતમાં ફરી દારૂની મહેફિલ ઝડપાઈ: ડુમસ રોડ પર ફ્લેટમાં ચાલતી પાર્ટી પર પોલીસનો દરોડો
05:29
ધરતીને ચીરી નાખતી લોખંડી તાકાત : 16 કિલોમીટર ટનલ બનાવનારું ‘જાયન્ટ’TBM!
09:36

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
LIVE મેચમાં અમ્પાયર સાથે ભયાનક અકસ્માત, તાત્કાલિક ICUમાં કરવા પડ્યા દાખલ, જુઓ Video
2
3
4
5