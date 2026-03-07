ગુજરાતમાં ફરી ‘માવઠા’નો ખતરો! અંબાલાલ પટેલે આ વિસ્તારોમાં કરા સાથે વરસાદની કરી આગાહી
Ambalal Patel Agahi: ગુજરાતમાં ઉનાળાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. માર્ચ મહિનાની શરૂઆતમાં જ ઉનાળાએ પોતાના તેવર બતાવવાના શરૂ કરી દીધા છે. ત્યારે અંબાલાલ પટેલે વધુ એક ચોંકાવનારી આગાહી કરી છે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર આગામી માર્ચ 14 બાદ હવામાનમાં પલટો આવવાની શક્યતા રહેશે. હાલમાં એક એક પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવી રહ્યું છે, જેની અસર ખાડી દેશોથી લઈને કચ્છ અને સૌરાષ્ટના ભાગોમાં જોવા મળી શકે છે. આજે સાંજે વાદળો આવવાની શક્યતા છે. જ્યારે 8 માર્ચ સુધીમાં ગુજરાતમાં વાદળવાયું આવવાની શક્યતા છે. ગુજરાતના ભાગોમાં 14થી 18 માર્ચ દરમિયાન એક પશ્ચિમ વિક્ષેપ આવતા તેની અસર જોવા મળશે. જ્યારબાદ 16 થી 20 માર્ચ દરમિયાન એક માધ્યમકશાનો વિક્ષેપ આવતા તેની અસર ગુજરાતના ભાગો ઉપર થવાની શક્યતા રહેશે. જેના કારણે 16 થી 28 માર્ચ સુધીમાં ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં કરા સાથે વરસાદ પડવાની શક્યતા રહેશે.