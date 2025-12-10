પાટીદાર સમાજના અગ્રણીઓ અને સરકાર વચ્ચે નિર્ણાયક બેઠક, શું છે પાટીદારોની માંગણી? ખાસ જાણો
ગાંધીનગરમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની અધ્યક્ષતામાં પાટીદાર સમાજના મોટા અગ્રણીઓ સાથે લગભગ દોઢ કલાકની બેઠક ચાલી. બેઠકમાં દિનેશ બાંભણિયા, વરુણ પટેલ, સહિતના આગેવાનોએ વિગતવાર રજૂઆત કરી. પાટીદાર સમાજની મુખ્ય માગ છે કે પ્રેમલગ્ન કરતા પહેલા માતા-પિતાની સંમતિ ફરજિયાત બને. હિંદુ મેરેજ એક્ટ હોય કે સ્પેશિયલ મેરેજ એક્ટ, લગ્ન નોંધણી દરમિયાન માતા-પિતાને નોટિસ આપવામાં આવે અને વાંધો રજૂ કરવા માટે સમય આપવામાં આવે. પાટીદાર આગેવાનોએ સરકાર સમક્ષ રજૂઆત કરી કે ગુજરાતમાં લગ્ન નોંધણીનું એક બોગસ રેકેટ ચાલી રહ્યું છે. ખોટી વિગતો અને બનાવટી દસ્તાવેજોના આધારે લગ્ન નોંધણી કરવામાં આવી રહી છે, જેને રોકવા તાત્કાલિક કડક કાર્યવાહી જરૂરી છે. નાયબ મુખ્યમંત્રી અને ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં તલાટીઓને ચેતવણી આપી છે કે બોગસ લગ્ન નોંધણી થશે તો લાલ આંખ કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત, પાટીદાર સમાજે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓમાં OBCની જેમ EWS વર્ગને અનામત આપવાની પણ માગ ઉઠાવી છે. પાટીદાર આગેવાનોની માગ છે કે લગ્ન નોંધણી આધાર કાર્ડમાં દર્શાવેલા સરનામા પર જ થાય, તમામ નોંધણી ઓનલાઇન કરવામાં આવે અને વાંધાઓની ખરાઈ તાલુકા કક્ષાના ક્લાસ-2 અધિકારી દ્વારા થાય. બેઠક બાદ પાટીદાર અગ્રણીઓએ કહ્યું કે બેઠક હકારાત્મક રહી છે અને સરકાર તરફથી કાયદાકીય કાર્યવાહી અંગે આશ્વાસન મળ્યું છે. હવે સૌની નજર સરકારના આગામી પગલાં પર છે — શું પ્રેમલગ્ન અને લગ્ન નોંધણી માટે નવો કાયદો આવશે? કે પછી આ માત્ર આશ્વાસન પૂરતું જ રહેશે?...