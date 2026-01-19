ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

સ્થાનીક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં EWS અનાતની માગ, આવતીકાલે ગાંધીનગરમાં મળશે બેઠક

Dhaval Gokani| Jan 19, 2026, 03:29 PM IST

ગુજરાતમાં સ્થાનીક સ્વરાજની ચૂંટણી યોજાવાની છે. પરંતુ આ પહેલા આ ચૂંટણીમાં 10 ટકા EWS અનામતની માગ કરવામાં આવી રહી છે. આ મુદ્દે આવતીકાલે ગાંધીનગરમાં ચિંતન શિબિર યોજાશે, જેમાં વ્યુહરચના ઘડવામાં આવશે. ત્યારબાદ આ મુદ્દે રાજ્ય સરકારમાં રજૂઆત કરવામાં આવશે. રાજ્ય સરકાર માં રજુઆત કરવામાં આવશે. આ અંગે વાત કરતા દિનેશ બાંભણિયાએ કહ્યુ કે જો સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા EWS 10 ટકા અનામત નહીં આપવામાં આવે તો કાયદાકીય હોય કે આંદોલન કરવું પડે તો કરવામાં આવશે.

