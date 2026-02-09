ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

બીજાના વધે કે ન વધે! ધારાસભ્યોને મળતા ભથ્થામાં વધારો થઈ શકે છે, Watch Video

Viral Raval | Feb 09, 2026, 12:34 PM IST

ધારાસભ્યોના ભથ્થા વધારવા વિચારણા. ધારાસભ્યોના ભથ્થા વધારવા મળી બેઠક. ધારાસભ્યોના રેલવે, હવાઈ મુસાફરી વધારવા વિચારણા. ધારાસભ્યોના કાર્યાલય તથા મતવિસ્તાર ભથ્થું વધારવા માટે વિચારણા. વિધાનસભા ખાતે સમિતિ દ્વારા કરવામાં આવી બેઠક..અન્ય રાજ્યો ના ભથ્થાં ની સમિક્ષા કરી ગુજરાત માં ધારાસભ્યો ના ભથ્થા વધારવા ચર્ચા. ધારાસભ્યોના ભથ્થાં વધારવા અંગે સરકાર સાથે પરામર્શ કરી થશે આખરી નિર્ણય, આવનાર વિધાનસભા સત્રમાં થઈ શકે છે ચર્ચા. સમિતિ આવનાર દિવસોમાં કરી શકે છે વધુ બેઠકો

