મહેસાણામાં પતિ સાથે પત્નીએ આચરી છેતરપિંડી, લગ્ન કર્યા બાદ દાગીના લઈ પ્રેમી સાથે થઈ ફરાર; જુઓ VIDEO
Mehsana News: મહેસાણાના નાગલપુરમાં પ્રેમ લગ્ન બાદ પત્ની દ્વારા પતિ સાથે છેતરપિંડી આચરવાની ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. પાટણના આદિત્ય વ્યાસ નામના યુવકે હેતવી સોલંકી સાથે પ્રેમ લગ્ન કર્યા હતા, પરંતુ લગ્ન બાદ પત્ની કિંમતી દાગીના પહેરીને રાજવીર નામના શખ્સ સાથે કારમાં ફરાર થઈ ગઈ હતી. પત્નીને ભાગતી જોઈ પતિ અને તેના મિત્રએ તેને રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ટ્રાફિકમાં કાર ઉભી રાખવા જતાં રાજવીર અને તેના મિત્રએ કાર ભગાવી મૂકી હતી, જેમાં આદિત્ય નીચે પટકાતા તેને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી. ભોગ બનનાર પતિએ આ મામલે પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે રાજવીર અને તેના મિત્ર વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.