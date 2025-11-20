શિક્ષિકાએ વર્ગની બહાર બેસાડ્યો તો ધોરણ-6ના વિદ્યાર્થીએ લોબીમાંથી પડતું મૂક્યું? કડીની ચોંકાવનારી ઘટના
મહેસાણામાં ધોરણ 6ના વિદ્યાર્થીએ છલાંગ લગાવી દેવાની ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. કડીમાં આવેલી હોમી ફેમિલી સ્કૂલમાં આ ઘટના ઘટી. સ્કૂલમાં 3 દિવસ પહેલા આ ઘટના ઘટી હતી. ક્લાસરૂમની લોબીમાંથી વિદ્યાર્થીએ નીચે પડતું મૂક્યું. ઘટનાને 3 દિવસ વિત્યા છતાં પોલીસને જાણ કરવામાં આવી નથી. શિક્ષિકાએ વિદ્યાર્થીને વર્ગની બહાર બેસાડ્યો હોવાની માહિતી સામે આવી રહી છે. બીજા માળેથી કૂદકો મારનાર વિદ્યાર્થી હાલ સારવાર હેઠળ છે.