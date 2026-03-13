हिन्दी
ભર ઉનાળે પડશે વરસાદ, તારીખ સાથે ક્યાં ક્યાં વરસાદની આગાહી તે ખાસ જાણો
Viral Raval
|
Mar 13, 2026, 03:58 PM IST
Meteorological Department predicted rain unseasonal rain in gujarat in summer watch video
02:12
u
કિંજલ રબારીએ બીજો વીડિયો પોસ્ટ કર્યો, કહ્યું-કાયદાકીય પગલાં લેવાની તૈયારીમાં
03:41
u
ગેસના સંકટને પગલે સુરતમાં કાપડ ઉદ્યોગ મુશ્કેલીમાં, 12 હજાર કાપડ યુનિટ બંધ થવાની નૌબત
03:14
u
યુદ્ધની સ્થિતિમાં સાઉદી અરબથી ઓઈલ ભરેલું ટેન્કર હોર્મુઝ જળમાર્ગથી મુંબઈ પહોંચ્યું
01:34
u
'અમારા જીવને જોખમ...' ભાગીને લગ્ન કર્યા બાદ સિંગર કિંજલ રબારીનો Video વાયરલ
01:27
u
યુદ્ધના માહોલ વચ્ચે ઈરાને ભારતને આપી ખાસ રાહત, Video
01:54
u
મહાકુંભ ગર્લ મોનાલિસાએ પરિવારની મરજી વિરુદ્ધ મુસ્લીમ બોયફ્રેન્ડ સાથે લગ્ન કર્યા; જુઓ VIDEO
03:35
u
ગેસના સંકટ વચ્ચે દક્ષિણ ગુજરાતના લોકો માટે મોટા સમાચાર, Watch Video
02:55
u
"ગુજરાતમાં દેવામાફીની માંગણી કરનારી AAP પંજાબમાં કેમ દેવા માફ કરતી નથી?"
02:08
u
કોંગ્રેસ અફવા ફેલાવે છે, ઈચ્છે છે કે લોકો સંકટમાં ફસાયેલા રહે- પીએમ મોદી
00:49
u
રાજ્ય સરકારનો મોટો નિર્ણય, મફત પ્લોટ આપવાની યોજનાના નિયમો કરાયા સરળ
income tax new rules
ઈનકમ ટેક્સમાં 7 મોટા ફેરફારો: 1 એપ્રિલથી સમગ્ર બદલાઈ જશે ટેક્સનું ગણિત, જાણો
Mantra
Japa Mala: કયા ભગવાનના મંત્ર જાપ માટે કઈ માળા ઉપયોગમાં લેવી ? જાણો મહત્વપૂર્ણ નિયમ
mobile data tax India
તો હવે મોબાઇલ ડેટા પર લાગશે નવો ટેક્સ, દર GB ડેટા પર આપવા પડશે રૂપિયા, જાણો વિગત
Bab El-Mandeb
હોર્મુઝ બાદ હવે બાબ અલ-મંદેબ પણ થશે બંધ? ઈરાનની ધમકીથી હડકંપ, ભારત માટે ચિંતાજનક
gujarat
અમદાવાદના મકાનમાલિકો માટે લાલબત્તી સમાન કિસ્સો; અહીં ‘ભાડૂઆત’ મટી ‘માલિક’ બનવાના...
gujarat vidhansabha
મામુર એટલે શું? વિધાનસભામાં આ શબ્દના ઉપયોગથી સૌ આશ્ચર્યમાં મૂકાયા, જાણો શું છે અર્થ
rashmika mandanna audio leak
રશ્મિકા મન્દાનાની 8 વર્ષ જૂની ચેટ વાયરલ થયા બાદ બબાલ, અભિનેત્રીએ આપ્યું અલ્ટીમેટમ
Cyber scams
ગેસ સિલિન્ડરની અછત વચ્ચે માર્કેટમાં આવ્યું નવું કૌભાંડ, આ રીતે કરે છે છેતરપિંડી
the hundred 2026
પાકિસ્તાનના અબરાર અહમદને કાવ્યા મારને કેમ ખરીદ્યો? સામે આવ્યું મોટું કારણ
New EPS rules
શું નવા લેબર કોડથી બદલાશે PFના નિયમો? સરકારે આપ્યો આ જવાબ, કરોડો કર્મચારીઓની ચિંતા..