ગુજરાત આ તારીખથી ગરમીમાં શેકાશે, ગરમીનો પાર વધવાની હવામાન વિભાગની આગાહી, જુઓ Video

Krushnapalsinh Chudasama| Feb 15, 2026, 10:16 PM IST

Gujarat Weather Prediction: ગુજરાતના વાતાવરણને લઈને હવામાન વિભાગ દ્વારા મોટી આગાહી કરવામાં આવી છે, ગુજરાતના વાતાવરણમાં થોડા દિવસોથી ઠંડી ગાયબ થઈ ગઈ છે, અને દિવસનું તાપમાન 30થી વધારે જોવા મળી રહ્યું છે, ત્યારે હવામાન વિભાગે 4 દિવસ બાદ ગરમીનું પ્રમાણ વધવાની આગાહી કરી છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર 3 ડિગ્રી સુધી ગરમીનો પારો વધી શકે છે, જ્યારે આગામી ચાર દિવસ સુધી તાપમાન યથાવત રહેશે. હાલમાં ગુજરાતમાં હવામાનમાં મોટા ફેરફારના કારણે સવારે અને રાત્રે ઠંડિનો અનુભવ થાય છે, જ્યારે દિવસ દરમ્યાન ભારે ગરમી અનુભવાય છે.

