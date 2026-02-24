આગામી 24 કલાક રાજ્યના આ 8 જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદની હવામાન વિભાગની આગાહી, જુઓ Video
Unseasonal Rain Predicts: રાજ્યમાં કમોસમી વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. બે સિસ્ટમ સક્રિય હોવાના કારણે વરસાદ પડી શકે છે. એક અપર એર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન અને એક ટ્રફ સક્રિય થયું છે. દ્વારકા, પોરબંદર, જૂનાગઢ, રાજકોટ, જામનગર, મહીસાગર, નર્મદા અને તાપીમાં કમોસમી વરસાદ પડી શકે છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા મુજબ બે સિસ્ટમ એક્ટિવ થવાથી 8 જિલ્લામાં વરસાદ પડી શકે છે. હાલ ખેડૂતોના ચણા, જીરૂ, ઘઉં સહિતના પાકો તૈયાર થઈ ગયા છે, ત્યારે જો માવઠુ પડશે તો ખેડૂતોના મોઢામાં આવેલો કોળીયો છીનવાઈ જશે. હવામાન વિભાગે સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી કરી છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર જો કમોસમી વરસાદથી ભારે નુકશાન થઈ શકે છે. જો કે જે ખેડૂતોનો પાક તૈયાર છે, તેને સુરક્ષીત સ્થળે અથવા તેના પર કોઈ વસ્તુ ઢાંકી દેવા કહેવામાં આવ્યું છે.